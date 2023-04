Tiltalt i kokainsagen Goldfinger får medhold i byretten

En anklage om smugleri af et halvt ton kokain mod en af de tiltalte mænd i den hidtil største narkosag i Danmark vakler.

Anklagemyndigheden har fået nej til en drastisk udvidelse af grundlaget for udleveringen af en 49-årig mand i den sag, som af myndighederne kaldes "Operation Goldfinger".

Afgørelsen er truffet af en dommer i Københavns Byret.

Den handler om en mand, der har en juridisk uddannelse, og som i 15 år var embedsmand i Miljø- og i Forsvarsministeriet i Albanien.

Imidlertid har han ifølge anklagemyndighedens påstand i flere år haft en anden levevej.

Under øgenavne som Kuk, Kuksi og Kuksjani skal han have været dybt involveret i grov narkohandel. Han nægter sig skyldig.

I 2019 blev han anholdt i Amsterdams lufthavn. Derefter blev han udleveret fra Holland til Danmark.

I den oprindelige danske arrestordre lød sigtelsen på smugleri af 76 kilo kokain. I den senere tiltale er mængden dog justeret til 57 kilo.

Efter mandens ankomst til et dansk arresthus fortsatte politiets efterforskning. Det fik anklagemyndigheden til at lægge godt et halvt ton kokain oveni.

Men nu har byretten i en kendelse tændt det røde lys.

Dommeren kan ikke følge ønsket fra anklagemyndigheden om at bede de hollandske myndigheder om at udvide grundlaget for udleveringen. Det vil være i strid med loven, fremgår det.

Byretten finder ikke, "at den i strid med udleveringsloven § 51 (...) kan udfærdige en anmodning til om udvidelse af udleveringsgrundlaget", hedder det.

I loven står nemlig, at det er den øverste anklager, Rigsadvokaten, der har opgaven med at bede et fremmed land om at udvide grundlaget for allerede udleverede personer. Og altså ikke domstolene.

Den usædvanlige situation er opstået på grund af Justitsministeriets opfattelse af EU-retten, da loven blev ændret for bare tre år siden.

I en orientering til Folketingets retsudvalg i februar oplyste ministeriet, at man er kommet frem til en "ny vurdering", og at loven derfor skal ændres igen.

I mellemtiden skal anklagere, ifølge Justitsministeriets vurdering, gå til domstolene for at få udstedt en anmodning til udlandet om samtykke til udvidelse af tiltalen.

Men den opskrift er altså forkastet af Københavns Byret. Dermed har den 49-åriges forsvarer, advokat Andro Vrlic, fået medhold.

- Jeg er overrasket over, at anklagemyndigheden har anmodet retten om at udvide grundlaget for udlevering, når der i loven ikke er hjemmel til at anvende denne fremgangsmåde, siger han.

Hos anklagemyndigheden svarer specialanklager Annika Jensen, at man har fulgt den vurdering, som Justitsministeriet har anført i sin orientering af retsudvalget.

- Anklagemyndigheden har på den baggrund indbragt spørgsmålet for domstolene, siger Annika Jensen.

Det sidste ord er ikke sagt endnu. Anklagemyndigheden vil kære byrettens kendelse til landsretten, oplyser specialanklageren.

Hvis landsretten når frem til samme resultat, betyder det, at tiltalen om de 500 kilo kokain falder ud af sagen om "Operation Goldfinger".

Tiltalen om et tocifret antal kilo fastholdes dog.

Sagen behandles for tiden i landsretten. Den 49-årige og 12 andre mænd nægter sig skyldige.

