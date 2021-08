Tiltalt i narkosag havde millioner på loftet

En forårsdag havde politiet alle antenner ude, da en hvid Citroên rullede ind i en carport i Kastrup.

Et videokamera filmede, hvad der foregik, og desuden var bilen blevet forsynet med mikrofoner, så snakken i carporten mellem den firskårne mand i parcelhuset og den yngre chauffør også blev optaget.

"Man skal være påpasselig, påpasselig", sagde manden i huset.

"Vi passer på, vi er påpasselige, ellers havde vi ikke holdt indtil nu", lød forsikringen fra chaufføren.

"Bravo", svarede den firskårne. "Intet skal undervurderes".

Hændelsen fra april 2019 blev tirsdag dokumenteret i et retslokale i Københavns Byret. Her behandles Danmarks største sag om smugleri af kokain og heroin. 9,4 ton står der på anklagemyndighedens bundlinje. Et netværk af mænd med albansk baggrund er sat under tiltale.

Manden i parcelhuset beskyldes for at være bagmand i de kriminelle forretninger, som påstås at have foregået i en årrække, og som skal have genereret millioner af kroner.

Tirsdag satte han sig for første gang under sagen - det var retsmøde nummer 50 - hen til mikrofonen for at besvare spørgsmål.

Den hvide bil var udstyret med tre hemmelige rum, oplyste anklager Annika Jensen den tiltalte om.

- Hvor skulle jeg vide det fra? Hvis jeg havde været bekendt med det, ville jeg ikke have ladet den komme ind i carporten, lød svaret.

Flere gange rullede bilen ind i carporten, hvorefter gitterporten blev lukket. Snakken gik for eksempel om "16 en halv" og om at have lavet en million.

- Det er sort snak, konstaterede den tiltalte på et tidspunkt, da han blev konfronteret med de belastende optagelser.

Inde i mandens hus lå flere telefoner. Den krypterede Samsung-telefon i klædeskabet indeholder ifølge anklagemyndigheden præcise regnskaber over narkosmuglerier.

På loftet fandt betjente i papkasser og i et indkøbsnet fra Rema 1000 i alt fire millioner kroner i kontanter.

- Vi skulle starte en restaurant, og så skulle vi i udlandet have lavet glas indgraveret med Den Lille Havfrue, sagde han.

To souvenirbutikker i det indre København har været en slags fikspunkter i politiets efterforskning. Det var her, at millioner af kroner helt rutinemæssigt blev afleveret på diskret facon, hvorefter de blev afhentet igen, da de i udlandet var blevet vekslet til euro, mener anklagemyndigheden.

En anden del af formuen på loftet forklaredes på denne måde:

- Det er selvfølgelig fra hasardspil, penge jeg har vundet i poker i Albanerklubben.

Manden, der kom til Danmark fra Kosovo for mere end 20 år siden, blev også præsenteret for oplysningen om, at hustruen er blevet dømt for at leve højt på penge fra hans kriminalitet.

- Har hun brugt fem millioner? Hold da kæft. Det kommer bag på mig, lød reaktionen.

I virkeligheden har han et helt andet navn end det, han benytter sig af, mener anklagemyndigheden. Påstanden bygger på DNA indhentet i Albanien og af fotos fra en bryllupsfest. Dette gad han dog ikke tale om.

- I kan kontakte ambassaden, I har mine fingeraftryk. Jeg troede, vi skulle snakke om narko, udbrød han.

/ritzauU