Tiltalt i overfaldssag havde taget 40 gram kokain på en uge

Tre mænd påstår, at de intet har haft at gøre med, at en anden mand sidste sommer blev kidnappet, brutalt overfaldet og udsat for røveriforsøg.

De sidder som tiltalte torsdag i Retten i Glostrup. De beskyldes for lige over midnat den 6. juli sidste år at have lokket offeret ud i en bil, givet ham en pistollignende genstand i munden og kørt ham ud på en parkeringsplads på Vestegnen.

Her blev han banket, mens en af voldsmændene sagde:

- Du har været sammen med min kone.

Efter overfaldet blev han ifølge anklagemyndigheden kørt hjem stærkt blødende.

Den ældste på 33 år siger, at han ikke kender de andre tiltalte, der er henholdsvis 21 og 20 år. Han kendte derimod offeret, som han på ugebasis købte omkring 10 gram kokain og andre stoffer af.

- Når jeg har fri, så kan jeg godt lide at tage nogle streger og drikke et glas vin, fortalte han om sit forbrug.

Den tiltalte har haft svært ved at huske præcist, hvad der skete den dag. Han havde været vågen i syv-otte dage, drukket fire-fem liter vodka og taget 40 gram kokain og andre stoffer, forklarer han.

Han havde hygget sig med nogle venner, dagen inden overfaldet skete. Han havde også om formiddagen været ovre ved offeret for at købe 20 gram kokain.

Senere på aftenen var han sammen med sine tre venner løbet tør, og han ville købe noget mere af offeret. Derfor kørte han og en anden over til ham.

- Når jeg kommer derhen, ser jeg nogen smadre ham, og jeg ser ham bløde, forklarer han.

Ifølge den tiltalte flygter gerningsmændene, og han forbinder manden og bærer ham ind i hans hus.

Derefter ankommer politiet og en ambulance, og den tiltalte anholdes.

De to yngre tiltalte kender ifølge dem selv slet ikke offeret. Den 21-årige havde lånt sin bil til den 20-årige, da han skulle ud og købe noget hash, inden de skulle på ferie dagen efter.

Hans pusher brænder ham af, derefter kører han til en prostitueret. Da han var færdig der, fik han ifølge hans forklaring en besked fra pusheren om, at de kunne mødes.

Han nåede dog ikke så langt, da to betjente på vej til gerningsstedet stopper ham, og han bliver anholdt.

Den 21-årige, der lånte ham bilen, blev anholdt i september.

