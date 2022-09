Tiltalt for insiderhandel købte og solgte aktier hver uge

- Jeg har ikke planer om at forelæse i aktiehandel.

Det siger en tidligere ledende medarbejder i selskabet Ambu A/S fredag i Retten i Lyngby, hvor han er tiltalt for insiderhandel.

Selskabet sælger medicinsk udstyr og har en årlig omsætning på cirka fire milliarder kroner.

Den selvkritiske udtalelse kommer, da han skal forklare køb og salg af aktier i forskellige selskaber. Hver uge i 2018 og 2019 handlede han. Ofte var det for nogle hundrede tusinde kroner. Og jævnligt gav det tab, fortæller den 45-årige mand.

Han nægter sig skyldig i insiderhandel.

Straffesagen bygger på en påstand om, at han udnyttede intern viden, da han 23. maj 2019 solgte aktier i Ambu A/S for 2,2 millioner kroner. Nogle dage forinden havde han købt aktier i sit selskab for 2,4 millioner kroner.

Specialanklager Martin Kromann er forundret og spørger, hvorfor den tiltalte vendte på en tallerken?

- Det er jo psykologi, det er ikke ud fra en økonomianalyse, svarer han.

Ifølge tiltalen udnyttede han intern viden om, at et produkt så ud til at floppe. Et forsøg på et amerikansk hospital med en ny slags kikkert til undersøgelser af patienters tarme gik ikke så godt som ventet.

Klokken var 13.20, da han 23. maj 2019 landede i lufthavnen i Kastrup efter en rejse til USA.

Klokken 13.57 fik han og en håndfuld andre ledere i Ambu en mail om, at de stod på en insiderliste. De måtte ikke handle aktier i selskabet på grund af deres interne viden om produktets forventede skæbne.

Men en halv times tid senere, klokken 14.23, solgte han aktierne via Saxo Banks elektroniske platform.

Den tiltalte forklarer, at han ikke mener at have læst mailen. Samme aften skrev han et udkast til svar: "Read and understod". Men det blev ikke sendt. Hvorfor kan han ikke huske.

- Jeg tillagde det ikke stor betydning, jeg havde jo ikke gjort noget galt.

Den 45-årige forklarer salget med, at det var gået op for ham, at han havde kastet alle sine penge "ind i et stormvejr, som tydeligvis ikke var afsluttet".

Da Ambu i juni udsendte den officielle meddelelse om, at produktet alligevel ikke ville blive lanceret, var der en hurtig reaktion. Kursen faldt 16 procent.

Ifølge anklagemyndigheden scorede han mere end en halv million på den interne viden.

Men forsvareren, advokat Kåre Pihlmann, får frem, at kursen kort efter rettede sig igen.

Sagen fortsætter 12. og 19. september.

/ritzau/