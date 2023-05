Tiltalt for kvindedrab smed kniv ud på psykiatrisk afdeling

En mand, der er tiltalt for at have knivdræbt en gravid kvinde i en park i Herlev i 2016, skilte sig af med en kniv i dagene efter drabet.

Det medgiver han fredag i Retten i Glostrup.

Men der er ikke tale om det våben, som blev brugt til at slå gravide Louise Borglit ihjel i Elverparken i Herlev, forsikrer han.

- Den har ikke forbindelse til sagen, siger den 29-årige drabstiltalte, der nægter at have noget med drabet at gøre.

Artiklen fortsætter under annoncen

Louise Borglit blev slået ihjel fredag 4. november 2016, da hun om aftenen luftede hund i parken. 11 stik blev hun ramt af, og båden hun og fostret døde.

Selv om politiet har undersøgt parken, en sø og sendt over 60 knive til undersøgelse, er drabsvåbnet aldrig blevet fundet.

Tre dage efter drabet - 7. november - blev den nu 29-årige mand indlagt på en psykiatrisk afdeling i hovedstadsområdet. Han havde det psykisk dårligt og bad om at blive indlagt.

En overlæge skrev om indlæggelsen, at manden var i psykotisk tilstand.

Den 29-årige har forklaret i retten, at han begyndte at gå med kniv i sommeren 2016 og mange måneder frem, da han var uvenner med nogle folk fra Bagsværd og Ballerup. Det var for at forsvare sig, har han fortalt.

Den kniv havde han derfor også på sig den 7., men han kom i tanker om det ved ankomsten til psykiatrisk afdeling, hvor han skulle visiteres.

- Jeg siger, at jeg skal på toilettet, og så går jeg ud og gemmer den i noget papir og smider den ud, siger han fredag i retten.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den pågældende kniv havde han fået af en kammerat, fortæller han. Han betegner det som en fiskerkniv, der havde takker på den ene side og var skarp på den anden.

Oplysningen om kniven er kommet frem via hemmelige lydoptagelser, som en PET-agent, der var undercover som indsat, har optaget i Enner Mark Fængsel, hvor også den 29-årige var indsat.

Han afsoner i øjeblikket en dom på otte års fængsel for drabsforsøg på en ekskæreste.

I en af optagelserne siger den 29-årige til PET-manden med dæknavnet "Frank", at han cyklede til den psykiatriske afdeling. I kurven på damecyklen lå kniven.

PET-agenten skal efter planen vidne i sagen den 16. og 23. maj. Sidste retsdag i sagen er 23. juni.

/ritzau/