Tiltalt nægter planer om masseskyderi: Det var fantasier

27-årig nægter ifølge sin forsvarsadvokat, at han havde planer om at gøre alvor af masseskyderier på skoler.

En 27-årig mand fra Hobro erkender at have haft planer om masseskyderier på skoler i Nord- og Østjylland. Men han nægter at have til hensigt at gøre alvor af planerne.

Det fremgår, da sagen mod ham mandag er indledt ved Retten i Aalborg.

Efter oplæsningen af anklageskriftet forklarer mandens forsvarsadvokat, Ulrik Henriksen, at hans klient nægter sig skyldig i anklagen om drabsforsøg.

Hans klient skrev et manifest og foretog rekognosceringer på flere skoler, men det var ifølge advokaten ikke planen at gøre alvor af tankerne.

Det var fantasier, lyder det fra advokaten.

Den tiltalte sidder tavs ved siden af sin advokat. Han er slank og har langt, mørkt hår.

Politiet mener, at den 27-årige mand gennem fem år gjorde forberedelser til angreb på en eller flere skoler i Jylland.

Manden anskaffede sig blandt andet to skydevåben, og desuden skrev han et manifest med beskrivelse af sit ønske om at udføre et masseskyderi og sin planlægning af udførelsen af det.

Han foretog også rekognosceringer på flere skoler og indhentede oplysninger om ringetider, antal elever og undervisningsskemaer.

Specialanklager Kim Kristensen nævner tre skoler, som manden søgte oplysninger på - Tilst Skole ved Aarhus, Mariagerfjord Skole samt Borremose Efterskole i Himmerland.

Endelig anskaffede han sig en bil samt såkaldt taktisk beklædning, der efter politiets vurdering skulle bruges ved udførelsen af angrebet.

Manden blev anholdt 16. december 2020 – tre dage efter at han havde oprettet en ordre på det mørke internet – det såkaldte Dark Web - på køb af en automatriffel.

Det er politiets opfattelse af man med anholdelsen har afværget et forestående angreb, forklarer Kim Kristensen i sin forelæggelse af sagen.

- I den her sag er der heldigvis ingen, der er blevet slået ihjel. Men det er anklagemyndighedens opfattelse, at han havde planlagt at slå flere ihjel, siger han.

Politiet har ransaget den 27-åriges computer og her fundet to manifest-lignende skriverier på henholdsvis 149 og 178 sider.

Kim Kristensen har oplæst flere passager fra de to skrifter, og de rummer blandt andet planer om en "hævnens dag".

- Børn er uskyldige, men det bliver de ikke ved med at være. De bliver værre og værre med alderen. Et barn, der sidder med en iPad kunne lige så godt være død, hedder det blandt andet i manifestet.

Den tiltalte har gennemgået en mentalundersøgelse, og den viser, at lægerne har fundet ham sindssyg.

Anklagemyndigheden går efter at få ham idømt en dom til anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Sagen i Aalborg forløber over seks dage, og der ventes dom 3. februar.

/ritzau/