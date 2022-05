Tiltalt for overgreb risikerer forbud mod at forlade Danmark

En helt ny type sanktion kan komme i brug i en straffesag mod en journalist, der er tiltalt for overgreb på et stort antal børn.

Retten i Roskilde bør ifølge anklagemyndigheden forbyde manden at rejse ud af Danmark, når fængselsstraffen er udstået, og forbuddet skal gælde indtil videre. Påstanden fremgår af anklageskriftet.

Muligheden for at idømme et udrejseforbud er kommet i stand ved en ændring af straffeloven, som trådte i kraft i marts i år. Formålet er at forebygge en fare for, at den dømte i udlandet vil begå samme type overgreb mod andre børn.

Også tre andre forbud er på spil, nemlig boligforbud, besøgsforbud og kontaktforbud. De drejer sig alle om at hindre, at den dømte er i selskab med børn under 18 år uden politiets tilladelse eller kontakter børn, der ikke kender ham i forvejen, for eksempel på nettet.

Artiklen fortsætter under annoncen

I den omfattende sag kræver anklagemyndigheden i øvrigt en straf på mere end fire års fængsel.

I en årrække skal han have krænket 31 forskellige børns blufærdighed ved at tage billeder af dem. Børnene var i alderen fra tre til 14 år og blev for eksempel filmet, mens de var i bad.

Desuden drejer tiltalen sig om fysiske overgreb på flere børn under 12 år og om store mængder børneporno.

Endelig er han tiltalt for via WhatsApp og andre kanaler at have manipuleret unge piger til at foretage intime handlinger, som blev filmet. Antallet af ofre i sagen er 40, men det er ikke lykkedes for politiet at identificere samtlige.

Politiet fik anmeldelsen fra mandens hustru, efter at hun var blevet kontaktet af private, har Ekstra Bladet tidligere oplyst.

De sendte hende dokumentation for, at manden havde lokket mindreårige amerikanske piger til at foretage seksuelle handlinger. Hun genkendte hans stemme, og derefter aftalte hun ifølge Ekstra Bladet med politiet, hvornår anholdelsen skulle finde sted.

Den 20. april sidste år om morgenen mødte politifolk op i hjemmet, og lige siden har han siddet varetægtsfængslet. Han har erkendt enkelte forhold i sagen, men nægter det meste.

Ifølge planen skal Retten i Roskilde bruge 30 retsmøder på sagen fra 9. august.

/ritzau/