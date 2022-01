Tiltalt for plan om masseskyderier: Jeg har ikke noget liv tilbage

En 27-årig mand fra Hobro, der er tiltalt for at planlægge et eller flere masseskyderier, var mere optaget af at ville dræbe sig selv end andre.

Det siger han, da han torsdag genafhøres i Retten i Aalborg, hvor den opsigtsvækkende retssag er gået ind i den afsluttende fase.

- Det had, jeg tidligere havde følt over for omverdenen, retter jeg nu meget indad, siger nordjyden iført mørk hættetrøje og blå cowboybukser.

Han har tidligere forklaret, at han i perioden fra 2015 til 2018 skrev et 178 sider langt manifest.

Her beskriver han et ønske om at blive historiens værste massemorder.

Den tiltalte har forklaret, at han var stærkt inspireret af tidligere skoleskyderier i USA og Canada.

Han planlagde således to til tre angreb, der skulle finde sted i august 2018.

Forinden tog han på to researchture til Aarhus, hvor han besøgte Århus Statsgymnasium, Aarhus Universitet, en sosu-skole samt en folkeskole, han ikke husker navnet på.

Men da tidspunktet kom, var motivationen væk. Det gik op for ham, at det hele var fantasier, har han forklaret.

Retten har torsdag set en række klip fra videodagbøger, som den tiltalte har optaget i 2019. Her beskriver den tiltalte, at han ikke længere er i stand til at føle noget og mest af alt ønsker at tage sig selv af dage.

- Jeg har ikke noget liv tilbage, lyder det blandt andet fra den tiltalte.

- Jeg synes virkelig, mit liv er blevet lort. Jeg ser aldrig nogen mere. Nu sidder jeg alene inde i en lille lejlighed for mig selv. Jeg laver det samme hver dag: Læser på forums (chatforums, red.), er på YouTube, ser de samme serier om og om igen, lyder det i videooptagelsen.

Den tiltalte forklarer, at han på dette tidspunkt havde rettet sit fokus væk fra skoleskyderier, til hvordan han kunne sætte et punktum for sit eget liv.

Mens den tiltalte således hævder, at planen om masseskyderier efter august 2018 var lagt i skuffen, ser anklagemyndigheden anderledes på det.

Her er vurderingen, at den tiltalte fortsatte forberedelserne til at begå masseskyderier.

Det ses ifølge anklagemyndigheden ved, at den tiltalte så sent som i december 2020 oprettede en bestilling på en halvautomatisk riffel på det mørke internet.

Tre dage senere blev han anholdt og har været varetægtsfængslet siden.

En mentalundersøgelse har vist, at den tiltalte er og var sindssyg, og derfor kan han ikke straffes med fængsel.

Specialanklager Kim Kristensen går således efter at få den tiltalte idømt anbringelse på en psykiatrisk afdeling.

Sagen fortsætter med de afsluttende bemærkninger fra anklager og forsvarer torsdag eftermiddag.

/ritzau/