Tiltalt politileder: Det var rigtigt at tage flag fra Tibet-demonstranter

"Folk måtte gerne have tibetanske flag med for politiet."

Sådan skal en daværende politikommissær have sagt til en dommer for godt ti år siden.

Det skete i retsmøde, som handlede om politiets håndtering af borgere, der ville udtrykke deres utilfredshed med Kinas politik mod Tibet under et statsbesøg af den kinesiske præsident i 2012.

Men dette og fire andre udsagn i retsmødet i 2013 var løgn.

Det hævder anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod både den daværende kommissær og en tidligere vicepolitiinspektør for at have afgivet falsk forklaring for retten.

Begge nægter sig skyldige.

Tirsdag er det andet retsmøde i straffesagen afviklet i Københavns Byret. Det er dagen, hvor de to tiltalte skal afhøres.

I den forbindelse konfronteres kommissæren med et videoklip, som er blevet vist på tv mange gange. Her ser man, hvordan en betjent river et tibetansk flag ud af hænderne på en kvinde på Christiansborg Slotsplads.

- Det har spøgt i mit hoved lige siden, og jeg har endevendt det. Min mening er stadigvæk, at det var det politimæssigt rigtige at gøre, siger den tidligere kommissær.

Retten mindes om, at det senere kom frem, at kommissæren over politiets radio gav denne ordre: "Tag flaget fra dem!"

Og anklageren, vicestatsadvokat Gyrithe Ulrich, spørger, om han ikke i retsmødet i 2013 burde have sagt, "ja, vi tog tibetanske flag fra dem"?

- Hvis jeg var blevet spurgt, ville jeg have sagt det, svarer han.

Han forklarer, at hans leder, der er den anden tiltalte, havde bestemt, at der ikke måtte være demonstranter på slotspladsen. De blev henvist til Højbro Plads.

Beslutningen skyldes et ønske om at minimere risikoen for eventuelle angreb på kortegen med præsident Hu Jintao, fremgår det.

Tiltalen mod den tidligere vicepolitiinspektør drejer sig om fire påståede falske udsagn i retten.

For eksempel at der ikke var nogen instrukser fra overordnet side om, at personer, der stod med tibetanske flag, skulle fratages disse.

Men anklageren nævner, at en mellemleder i politiet skal have sagt, at vicepolitiinspektøren under en briefing op til statsbesøget selv var afsender på netop den ordre.

- Det er simpelthen ikke korrekt, lyder svaret fra den tiltalte.

Han tilføjer, at nogle af deltagerne på briefingen helt sikkert ville have rejst sig op og spurgt til hjemmelen, hvis han havde sagt "hør her drenge, vi vil ikke se flag eller antikinesisk materiale".

Han har i øvrigt ingen kommentarer til, at en anden vicepolitiinspektør i en mail noterede, at politiet på nidkær facon havde håndhævet, at demonstranter ikke måtte være synlige under statsbesøget.

Tibetkommissionen har fastslået, at Folketinget blev vildledt af politiet om, hvad der skete.

Borgernes ret til at ytre sig og forsamle sig blev krænket.

Fra 2002 og frem til 2013 har politiet handlet klart ulovligt ved kinesiske besøg. Udenrigsministeriet har aktivt tilskyndet til, at anti-kinesiske demonstrationer blev hindret af politiet, har kommissionen vurderet.

I straffesagen om falsk forklaring ventes der dom i oktober.

