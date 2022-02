Tiltalt risikerer ti år i svindelsag: Det er en joke

- Jeg har aldrig stjålet så meget som en pakke tyggegummi.

En skaldet mand, som nogle har kaldt "Kongen", har torsdag afleveret en længere tale i Københavns Byret.

Her har han som tiltalt mulighed for det sidste ord, inden dommere og domsmænd trækker sig tilbage for at votere i den sag, som politiet har kaldt "Operation Greed".

Anklagerne har rettet deres pegefingre mod ham med påstanden om, at han har været bagmanden i en stor kriminel servicevirksomhed. Over 5000 falske fakturaer blev leveret til firmaer, der havde lavet sort arbejde, hævdes det.

Påstanden er, at han skal have tjent 26 millioner kroner på den organiserede kriminalitet, men efter en tre år lang proces i retten er der ikke kommet konkrete beviser på bordet, konkluderer han.

- Det er endnu en joke. Hvis jeg skal dømmes for det, vil jeg gerne have overført de 26 millioner først!

- De har ikke fundet en eneste krone, der stammer fra kriminalitet, hos mig og mine brødre, siger den 48-årige, der bor i Dragør, om efterforskningen. To af hans brødre er blandt de tiltalte.

- Ikke en eneste faktura er blevet lavet på min anmodning, fortsætter han.

I en kontorcontainer og senere i en restaurant i et hotel i Brøndby blev der ifølge anklagerne fabrikeret de mange falske fakturaer. De skulle dække over sort arbejde, og dermed blev der unddraget moms og skat for cirka 290 millioner kroner.

På politiets overvågning kan man se, at den skaldede en dag stod på trappen til containeren.

"I har styr på det dér?", hører man ham sige. Men bemærkningen er rettet til en håndværker - og har intet med fakturaer at gøre, siger hans forsvarer torsdag.

I sin tale påpeger den tiltalte, at kun godt ti procent af de angiveligt 900 selskaber, der fik leveret fakturaer, har hørt fra skattevæsenet om problemer med moms.

Han udtrykker også mistillid til retten. Undervejs i processen har anklagerne igen og igen fået medhold, mens forsvarerne har fået en stribe nej'er.

- Hvis man kunne oddse på denne sag, ville jeg være millionær. Vi kender resultatet på forhånd, bemærker han.

Anklagerne har krævet fængsel i ti år til den 48-årige og ni år til hans lillebror, der i øvrigt har stået for driften af et hotel på Vesterbro i København og af det førnævnte hotel i Brøndby.

Næsten alle tiltalte har dansk-pakistansk baggrund. Den 30-årige lillebror, der er født og opvokset her, står i en særlig situation.

Han har bestået indfødsretsprøven, og han er blevet løst fra sit pakistanske statsborgerskab. Men dømmes han, risikerer han at blive statsløs og havne på tålt ophold, fortæller han til retten.

Dommen afsiges 18. august.

/ritzau/