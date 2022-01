Tiltalt for skoleskyderi-planer var på kvindehadske fora

En 27-årig mand er anklaget for at planlægge at dræbe flere på jyske skoler. Mandag begynder sagen i Aalborg.

Et manifest og adskillige videoer om at begå masseskyderi. Anskaffelse af to pistoler. Talrige søgninger om skoleskyderier og indhentelse af oplysninger om forskellige skolers ringetider og antal elever.

Alt det gjorde en 27-årig mand fra Hobro ifølge et anklageskrift.

Mandag tager han plads i Retten i Aalborg, hvor han er tiltalt for at have planlagt at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på en eller flere bestemte skoler i Nord- og Østjylland. Han nægter sig skyldig.

Sagen trækker tråde til kvindehadske online incel-fora - der omhandler kvindehad, masseskyderier og selvmord. DR kunne i december fortælle, at mediets og foreningen Digitalt Ansvars research viser, at den 27-årige mand har været aktiv på en række incel-fora.

Christian Skettrup er digital analytiker hos Digitalt Ansvar, der arbejder mod digitale krænkelser og vold. Sammen med foreningens stifter, Miriam Michaelsen, anmeldte han for halvandet år siden den 27-årige mand.

- Vi undersøger nogle af internettets skyggesider. Det gør vi med henblik på at kortlægge nye digitale tendenser og udfordringer. Det var i den forbindelse, at vi stødte på flere opslag i et af de her incel-fora, siger Christian Skettrup til Ritzau.

Da han skal vidne i sagen fortæller han i mere overordnet træk om incel-bevægelsen, der dækker over personer, der lever i ufrivillig cølibat.

Center for Terroranalyse har også beskrevet incels, og ifølge centerets vurdering er incels frustrerede over ikke at være i stand til at opnå romantiske eller seksuelle forhold til kvinder.

- De her ekstreme fora er gennemsyret af et voldsomt kvindehad. Ud over det kan vi se, at nogle af de selvudnævnte incels har været voldsparate og begået angreb. Blandt andet i USA og Canada, siger Christian Skettrup og tilføjer:

- Nogle vil måske opfatte det som et amerikansk fænomen. Men det her viser med al tydelighed, at det ikke kun er amerikansk. Der er ikke klare landegrænser på internettet.

Han fortæller, at der er personer på incel-fora, som har gennemgået en hardcore radikalisering.

- Det viser med al tydelighed, hvorfor det er så helt ekstremt vigtigt, at vi tager de ting, der foregår på nettet alvorligt, siger han.

Planerne om skoleskyderier begyndte at tage form hos den 27-årige mand fra omkring 2015, lyder det i anklageskriftet. Blandt andet har den tiltalte søgt på internettet efter våben og om skoler i Nord- og Østjylland.

Han har også opnået våbentilladelse, og i 2015 og 2017 anskaffede han sig henholdsvis en Colt-pistol og en Glock-pistol. De blev dog beslaglagt af politiet i juni 2020 - to dage efter at Digitalt Ansvar havde anmeldt ham.

Den 13. december 2020 oprettede han ifølge anklageskriftet en ordre på en AR-15 riffel på det mørke internet. Tre dage senere blev han anholdt.

Den 27-årige sidder fængslet på en psykiatrisk afdeling, og anklagemyndigheden går efter en anbringelsesdom.

Sagens anklager Kim Kristensen vil ikke forud for sagens begyndelse kommentere oplysningerne om incel-fora. Han fortæller dog, at der er tale om en "ekstraordinær sag".

Der er sat seks dage af til sagen, som ventes afgjort 3. februar.

/ritzau/