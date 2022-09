32-årig tatovør tænkte det ikke som en trussel, at der på stastministerdukke stod: "Hun må og skal aflives".

Tiltalt for statsministerdukke: Det var et politisk ordspil

- Hun må og skal aflives.

Det stod på et skilt, som hang om halsen på en mannequindukke med et foto af statsminister Mette Frederiksen (S) i en lygtepæl på Frederiksberg under en demonstration den 23. januar 2021.

Men var det trusler mod en offentlig ansat eller en politisk happening?

Tirsdag er retssagen mod tre mænd i 30'erne begyndt i Retten på Frederiksberg.

Den ene, en 32-årig tatovør med kort hår og briller, forklarer, at skiltet er en reference til, hvad der er sagt under coronapandemien. Demonstrationen var efter, det var besluttet at aflive alle mink.

- Det er et politisk ordspil, siger han.

Den 32-årige havde ikke tænkt, at det kunne forstås som en trussel, men set tilbage kan han godt se det.

- Ja, det kunne jeg efterfølgende. Da vi stod i det, havde jeg ikke tænkt på, at det kunne misforstås, siger han.

Senioranklager Søren Harbo hæfter sig ved, at dukken blev hængt op med et reb om halsen.

Men den 32-årige forklarer, at det var nødvendigt, at dukken blev hængt op med et reb om halsen, fordi den ikke kunne hænges i kroppen, da armene så ville falde af.

Inden dukken blev hængt op, mødte de tre mænd nogle politibetjente. Den ene læste teksten på skiltet, siger tatovøren.

- Reaktionen var positiv i min opfattelse. Det blev taget med et smil, siger han.

Efter dukken var hængt op, blev der sat ild til den. Men retten har tirsdag afvist, at afbrændingen skal være en del af anklageskriftet. Anklageren har også sagt, at han ikke mener, at det var de tiltalte, der satte ild til dukken.

De tre mænd blev i første omgang sigtet for de alvorlige straffelovsparagraffer 113 og 115, der handler om "statskup".

Men det er endt med en mildere tiltalte om trusler mod en offentligt ansat. Anklagemyndigheden vil desuden lægge vægt på, at truslerne har baggrund i Mette Frederiksens ytringer i den offentlige debat.

Senere tirsdag ventes de to andre mænd at blive afhørt. Alle tre nægter sig skyldige.

