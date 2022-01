Tiltalt for ulovlig sæddonation ventes at acceptere bøde

En 54-årig mand, der er tiltalt for at have distribueret sæd uden tilladelse, ventes at gå med til at betale en bøde.

Derfor skal sagen alligevel ikke for Retten i Herning. Der var den ellers sat til at blive behandlet på mandag.

Specialanklager Jens Severinsen fortæller, at han har fået at vide, at manden vil acceptere en bøde. Den vil nu blive sendt til ham.

Politiet har tidligere oplyst, at manden risikerede en bøde på 100.000 kroner. Men specialanklager Jens Severinsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at afsløre, hvad størrelsen er på den bøde, som manden nu ventes at betale.

Han har ikke fået en begrundelse for, hvorfor den 54-årige nu alligevel vil gå med til at betale.

Politiet anklager manden for i en periode fra oktober 2017 til marts 2020 at have transporteret og leveret sæd til kvinder i Danmark.

Det skete uden tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvilket er en overtrædelse af vævsloven.

I mindst fem tilfælde har manden transporteret og leveret sin egen sæd til kvinder i Danmark. Det fremgår af det anklageskriftet, som anklagemyndigheden har udarbejdet. Uddelingen af sæd er blandt andet sket via en hjemmeside.

Håndtering af væv og celler – herunder sæd – må kun ske med tilladelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, oplyser politiet.

Det er for at sikre sundhed, kvalitet og sikkerhed hos de mennesker, der behandles med doneret væv og celler og for at sikre, at der ikke sker overførsel af sygdomme.

Manden er også anklaget for at have overtrådt bekendtgørelsen om assisteret reproduktion ved at have distribueret sin egen sæd til kvinder i Danmark, selv om han tidligere har fungeret som sæddonor i en sædbank.

