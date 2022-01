Tiltalt var aktiv i incel-miljøet: Bryder sig ikke om kvinder

Tiltalt for masseskyderier mod skoler blev vraget af to kærester og blev del af kvindefjendsk miljø på nettet.

En 27-årig mand, der er tiltalt for at have planlagt flere masseskyderier på skoler i Nord- og Østjylland, var aktiv på kvindefjendske fora på internettet.

Det siger han, da han afgiver forklaring ved Retten i Aalborg.

- Jeg stoler nok ikke på kvinder. Men det var ikke et decideret had mod kvinder, forklarer den spinkle mand med det lange, mørke hår.

Det var netop den tiltaltes opslag på såkaldte incel-fora på internettet, der førte politiet på sporet af ham i juni 2020.

Artiklen fortsætter under annoncen

Incel står for involuntary celibate (ufrivilligt cølibat, red.), og betegnelsen bruges om mænd, der ikke har haft held til at opnå et romantisk eller et seksuelt forhold hos det modsatte køn.

Kvindehad har været drivkraft i en række angreb begået af incels i USA og Canada i perioden 2014 til 2020.

Den 27-årige mand forklarer, at han anså sig selv for at være en del af incel-miljøet. Men det var kun i perioden fra 2015 til 2018.

Derefter brød han ud af det, fordi han ikke gad spilde sin tid på at være sur, siger han.

Selv forklarer han, at han heller ikke haft det store held hos det modsatte køn.

Han beskriver, at han to gange har været i et forhold til kvinder. Begge gange var kvinderne ham utro og brød forholdene, forklarer han.

Efter politiets ransagning af hans lejlighed i juni 2020 blev han kørt til psykiatrisk skadestue.

Derefter var han ikke længere aktiv på de kvindehadske incel-fora, forklarer han.

Det kan specialanklager Kim Kristensen dog ikke få til at stemme.

Han peger på, at den tiltalte 12 gange fra 25. september og frem til anholdelsen 13. december 2020 var aktiv på incel-fora.

Politiet har også kunnet se, at den tiltalte flere gange frem til sin anholdelse var inde og se billeder på sin harddisk. Det er billeder, hvor kvinder betegnes som "sluts" (luder, red.).

Om et billede af to kvinder i bikini hedder det eksempelvis, at de "burde voldtages og parteres".

Den tiltalte har ifølge sin advokat erkendt at have lagt planer for masseskyderier på flere skoler i Nord- og Østjylland.

Men der var ifølge advokaten tale om "fantasier", som den tiltalte aldrig gjorde alvor af.

Læger har vurderet, at den 27-årige er sindssyg eller på anden måde psykisk afvigende.

Anklagemyndigheden vil have ham anbragt på en psykiatrisk afdeling, hvis han findes skyldig.

Sagen fortsætter med afhøring af den tiltalte mandag eftermiddag.

/ritzau/