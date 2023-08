Tip fra borgere ledte politiet til mand sigtet for shelterdrab

Offentligheden har spillet en rolle i, at Nordjyllands Politi lørdag aften kunne anholde en 44-årig mand og sigte ham for drab tidligere samme dag.

Det fortæller politikommissær Carsten Straszek fra Nordjyllands Politi.

- Det sammenholdt med al den efterforskning, vi har lavet, i forhold til forhyringer, indsamling af videoovervågning og afhøring af vidner leder os på sporet af ham, der bliver anholdt senere, siger politikommissæren.

Der er tale om en 44-årig mand, som er bosiddende i området. Han blev anholdt lørdag klokken 18.35, og søndag fremstilles han efter planen i et grundlovsforhør.

Her vil anklagemyndigheden have manden varetægtsfængslet for drab.

Søndag morgen er det dog uvist, hvor og hvornår retsmødet kommer til at finde sted.

Den 44-årige mand sigtes for at have slået en 58-årig mand ihjel, der blev fundet livløs klokken 13.30 på en shelterplads i Vadum.

Hvad der nærmere skete, kan politiet søndag morgen ikke oplyse. Retsmedicinske undersøgelser af den afdøde skal forsøge at klarlægge den præcise dødsårsag.

Efter at den 58-årige blev fundet død, efterlyste politiet vidner, der måtte have kendskab til, hvem der opholder sig ved områdets shelterpladser. Og det gav pote.

- Vi har fået cirka 50 henvendelser på nuværende tidspunkt, hvoraf rigtig mange har været relevante, siger Straszek søndag morgen.

Politiet er dog fortsat interesseret i at høre fra offentligheden, hvis nogle har konkret viden om, hvad der er foregået på shelterpladsen.

Den sigtede har ifølge politiet en perifer forbindelse til den dræbte mand, men hvad det nærmere betyder, vil politikommissæren ikke fortælle søndag morgen.

- Det tyder på nuværende tidspunkt på, at både forurettede og gerningsmanden har en tilknytning til shelterpladsen. De har besøgt den nogle gange og opholdt sig der med jævne mellemrum, siger Carsten Straszek.

Den drabssigtede blev lørdag aften afhørt af politiet. Hvad den 44-årige forklarede, og om han erkender eller nægter skyld, vil politikommissæren ikke komme ind på søndag.

/ritzau/