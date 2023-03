Tivoli hæver sine entrépriser forud for ny sæson

Det bliver en anelse dyrere at blive lukket ind i Tivoli, når forlystelsesparken på fredag slår dørene op og byder gæsterne velkommen for første gang i år.

Det oplyser parkens administrerende direktør, Susanne Mørch Koch, tirsdag.

- Vi har valgt at hæve vores entrépriser et lille nyk, men priserne på vores årskort holder vi i ro, siger hun.

Entreprisen hæves med ti kroner til 155 kroner. Det svarer til en stigning på cirka syv procent.

Prisstigningerne kommer som svar på den fortsat høje inflation, der har sat sig bredt i det danske samfund, og som forventes at forblive på et højt niveau i år.

Tivoli skal i 2023 forsøge at leve op til sidste års rekordhøje omsætning, der lød på 1,1 milliard kroner. Til sammenligning omsatte parken for 720 millioner kroner året inden.

Rekordomsætningen skyldtes blandt andet, at en større andel af de besøgende var forlystelsesgæster, og at gæsterne brugte flere penge i gennemsnit.

Næsten 3,9 millioner gæster lagde vejen forbi Tivoli sidste år. Det var 61 procent flere end året før.

Susanne Mørch Koch håber, at Tivoli har budt mere end fire millioner gæster velkommen, når sæsonen går på hæld.

Tidligere har forlystelsesparken været helt oppe på 4,6 millioner gæster i løbet af et enkelt år. Det var i 2019.

De gæster, som besøger Tivoli i år, får muligheden for at være med til at fejre parkens 180 års fødselsdag.

- På den måde bliver det jo også et fejringsår, siger direktør Susanne Mørch Koch.

Grundlæggeren af forlystelsesparken, Georg Carstensen, slog således dørene op for Tivoli første gang i 1843.

Siden har Tivoli udviklet sig til en af Danmarks største turistattraktioner.

Den 15. august fejres fødselsdagen både med koncert med operasangeren Lise Davidsen samt fyrværkerishow. Et endeligt program offentliggøres senere på året.

/ritzau/