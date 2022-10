Tivoli med pænt overskud i coronafrit kvartal

Det ser ud som om, at coronaen så småt er kommet så meget på afstand, at der igen er noget, der minder om normale tilstande i Tivoli i København.

Selskabet bag forlystelseshaven har offentliggjort regnskab for tredje kvartal, der viser et overskud efter skat på 75,6 millioner kroner.

Det er væsentligt mere end samme kvartal sidste år, hvor bundlinjen lød på 27,4 millioner.

Selv om coronarestriktionerne ikke forhindrede Tivoli i at holde åbent i sensommeren sidste år, var der ikke nær så mange udenlandske turister i København, som der plejer at være.

Og selv om der fortsat er et stykke til, at gæstetallet når samme højder som inden corona, tror selskabets ledelse fortsat på, at man kan levere et overskud før skat på mellem 60 og 85 millioner kroner i år.

Det forudsætter dog, at corona ikke igen blander sig i havens drift.

