Tivoli starter som ventet 2023 med underskud og er klar til sommer

Tivoli havde et resultat før skat på minus 126,1 millioner kroner i årets første måneder, hvor forlystelsesparken som normalt kører på nedsat kadence.

Det var derfor som ventet.

Det meddeler forlystelsesparken i forbindelse med sit kvartalsregnskab, der er offentliggjort torsdag kort før middag.

Bortset fra Nimb har Tivoli haft lukket for gæster siden nytår, og nu ser haven frem til sommeren.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Årets sommersæson startede den 31. marts med en flot åbning, der stod i den traditionsrige påskes tegn, siger administrerende direktør Susanne Mørch Koch.

- Tivoli præsterer per første kvartal 2023 et resultat svarende til det forventede, og nu glæder vi os til for alvor at tage hul på sommeren, hvor vi igen i år er klar til at byde på store Tivoli-oplevelser.

For hele året forventer Tivoli stadigvæk en omsætning på omkring 1,1 milliard kroner.

Det er på niveau med 2022.

Efter flere år med coronanedlukninger vendte gæsterne sidste år stærkt tilbage til Tivoli, der endte med at sætte omsætningsrekord.

Resultatet før skat endte sidste år på 87,6 millioner kroner.

/ritzau/