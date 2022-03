Tre tobaksselskaber vil have rettens ord for, at tiltag med blandt andet reklameforbud ikke skal gælde dem.

Tobaksgiganter stævner ministerium for reklameforbud

Tre store tobaksselskaber hiver Sundhedsministeriet i retten.

De mener nemlig, at en række tiltag i en handleplan fra 2020 mod børn og unges rygning er et brud på blandt andet EU-lovgivning.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse tirsdag.

Stævningen blev dog indgivet ved Københavns Byret 22. december 2021, og tobaksgiganternes mål er at få rettens ord for, at flere forebyggende tiltag ikke skal gælde for dem.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ifølge Sundhedsministeriet er det House of Prince, Nicoventures Holdings Limited og British American Tobacco (Brands) Limited, der står bag stævningen.

British American Tobacco hører til blandt de største tobaksselskaber i verden.

De opponerer mod en national handleplan, som blev vedtaget af et bredt politisk flertal i december 2020.

Handleplanen har blandt andet gjort, at der er krav om standardiseret emballage, et forbud mod markedsføring af kendetegnende aromaer andre end tobak og mentol i e-cigaretter samt et forbud mod synlig anbringelse og fremvisning.

Der er også skærpet reklameforbud mod e-cigaretter i specialforretninger samt reklameforbud mod tobaksfrie nikotinposer.

Det er de tiltag, som tobaksgiganterne vil have rettens ord for, at de ikke er omfattet af.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger i pressemeddelelsen, at det ikke er første gang, at den internationale tobaksindustri har forsøgt at stoppe forebyggelsesindsatsen.

- Det er en kendt strategi, som de har forsøgt i mange lande. Men de vil ikke have held med den.

- Jeg tager stævningen som en anerkendelse af, at Danmark nu går forrest og har taget et stort og vigtigt første skridt for folkesundheden, siger Heunicke i pressemeddelelsen.

Ifølge ministeriet er rygning skyld i 13.600 dødsfald om året.

/ritzau/