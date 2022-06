Forbrugerombudsmanden politianmelder tobaksproducenten Philip Morris for at have overtrådt reklameregler.

Tobaksproducent politianmeldt for reklame

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen mener, at tobaksproducenten Philip Morris har overtrådt reglerne for tobaksreklame.

Derfor har hun for anden gang anmeldt Philip Morris til politiet.

Anmeldelsen drejer sig om tobaksproduktet Iqos, som er en e-cigaret og et alternativ til cigaretter.

Ifølge anmeldelsen skulle en medarbejder fra Philip Morris have opsøgt en kunde i et supermarked, der var ved at købe cigaretter, og fremvist forskellige Iqos-produkter.

Den ansatte fra Philip Morris skulle have fortalt, at Iqos-produkterne er bedre end almindelige cigaretter og tilbudt kunden at prøve dem.

Det er ifølge Forbrugerombudsmanden en overtrædelse af tobaksreklameloven.

- Det er reklame, hvis en tobaksproducent har medarbejdere, som opsøger mulige kunder og promoverer tobaksvarer.

- Derfor har vi endnu engang politianmeldt Philip Morris for at overtræde reklameforbuddet i tobaksreklameloven, siger Christina Toftegaard Nielsen i en pressemeddelelse.

Philip Morris kan imidlertid ikke genkende hændelsesforløbet og afviser, at man har brudt reglerne.

Også brancheforeningen Nikotinbranchen er blevet politianmeldt.

Foreningen, der arbejder for at fremme kendskabet til e-cigaretter, tyggetobak og nikotinposer, driver en hjemmeside, hvor kan man læse mere om disse produkter.

Det opfatter Forbrugerombudsmanden som en overtrædelse af reklameforbuddet, fordi den indeholder positive udsagn om nikotinprodukter, som foreningens medlemmer sælger.

Nikotinbranchen er ikke enig i Forbrugerombudsmandens udlægning.

