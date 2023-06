Tocifret inflation plager stadig dele af Østeuropa

Efter at have toppet i oktober sidste år er inflationen på tværs af Europa faldet stødt og roligt siden da. Men i flere østeuropæiske lande er priserne stadig steget med over ti procent det seneste år.

Fredag viser en endelig opgørelse fra Eurostat, at inflationen i de lande, der har euroen som valuta, i maj faldt fra 7 procent til 6,1 procent.

I samtlige EU-lande faldt den fra 8,1 procent til 7,1 procent.

Det er det samme, som en tidligere opgørelse viste i starten af juni.

Eurostat måler inflationen på en måde, der er sammenlignelig på tværs af EU-lande.

Her kan man se, at en af årsagerne til, at inflationen er højere i hele EU end i de lande med euroen, skal findes i Østeuropa.

Her var inflationen højest, da den toppede, og i syv lande er den stadig tocifret.

Værst står det til i Ungarn, der har en inflation på 21,9 procent, mens inflationen i Slovakiet, Polen, Tjekkiet, Letland, Estland og Litauen stadig er over ti procent.

I Bulgarien og Rumænien er inflationen også stadig i nærheden af de ti procent.

Hverken Ungarn, Polen, Tjekkiet, Bulgarien eller Rumænien har euroen som valuta.

I de lande, der har euroen, har Den Europæiske Centralbank (ECB) forsøgt at slå inflationen ned ved at hæve renterne.

Det skal groft sagt dæmpe forbruget og investeringer og i stedet øge opsparingerne og derved sænke den økonomiske aktivitet.

Torsdag gav ECB renten endnu et nøk op med sin ottende rentestigning.

Og økonomer forventer, at ECB sandsynligvis får behov for at hæve renten yderligere.

Danmark påvirkes indirekte af ECB's gøren og laden, fordi Danmark fører en fastkurspolitik mellem kronen og euroen. Derudover påvirker renterne på de finansielle markeder eksempelvis det danske boligmarked.

- Mange boligejere har grund til at følge med i inflationen, da den er definerende for renterne over den kommende tid, skriver Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Der er dog kommet en del mere ro på renterne, med udsigt til at inflationen er på vej ned, og renteforhøjelserne er ved at være i mål.

- Omkring 275.000 boligejere med variabel rente skal have ny rente på lånet indenfor det kommende år, og der er en højere rente i sigte, men for de fleste har den største rentestigning fundet sted.

- Forbliver inflationen dog høj, kan det give anledning til nye renteforhøjelser og et nyt opadgående pres på renterne.

