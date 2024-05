En arbejdsulykke i Brovst førte tirsdag til, at en 73-årig mand mistede livet.

Det oplyser Nordjyllands Politi til TV 2 Nord.

Manden, der var tømrer, var i gang med at renovere et hus, da han faldt fem meter ned fra et stillads og slog hovedet.

- Han var død, da vi kom derud. Det gik rimelig stærkt, siger vagtchef Ole Buus til TV 2 Nord.

Politiet fik en anmeldelse om ulykken tirsdag formiddag klokken 10.17.

/ritzau/