Tog begynder at køre igen efter omfattende nedbrud

DSB begynder at køre tog igen, da der er fundet en løsning på en it-fejl, som tidligere lørdag satte store dele af landets togdrift ud af spil.

Det oplyser informationschef Tony Bispeskov til Ritzau kort før klokken 12.30. Det tager nogle timer for S-togene at køre normalt igen og endnu længere tid for fjern- og regionaltog.

- Vi har fundet en løsning, så nu er vi i gang med at få togene ud at køre igen. S-togene indsætter vi langsomt. I løbet af de kommende timer forventer vi, at S-togsnettet er oppe at køre igen.

- Fjern- og regionaltog er vi også gået i gang med at indsætte. Det er lidt mere komplekst og kommer til at berøre trafikken resten af dagen, siger Tony Bispeskov.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lørdag formiddag holdt alle DSB's tog stille på Sjælland. Også i resten af landet har togene været ramt.

- Nu tegner det mere et billede af, at det er hele landet. Det er et problem, der vokser, i takt med at tiden går, sagde DSB's informationschef, Tony Bispeskov, i en melding til Ritzau kort før klokken 11.30.

Togproblemerne skyldtes en it-fejl i det digitale værktøj, som lokoførere bruger til at fremføre tog.

Det blev i første omgang oplyst, at tog i hele landet var ramt, men så lød det, at det kun var på Sjælland, at DSB's fjern- og regionaltog samt S-togene holdt stille. Men så spredte problemerne sig altså.

Tony Bispeskov fortalte tidligere lørdag, at det var en kombination af, at it-problemet spredte sig, og at det skabte problemer, når tog fra Sjælland ikke kunne køre over til Fyn og omvendt.

- Dels kan vi ikke køre tog fra Sjælland mod Jylland, og vi kan ikke køre tog fra Fyn mod Sjælland.

- Men det er også et system, der er ustabilt og tydeligvis svigter på en måde, så det også påvirker andre steder end Sjælland, som det oprindeligt gjorde, sagde informationschefen.

Den første melding på DSB's hjemmeside om it-fejlen og aflysningerne kom kort efter klokken 10.

Tony Bispeskov råder passagerer til at orientere sig i Rejseplanen.

Informationschefen fortalte tidligere lørdag, at det var af sikkerhedsmæssige årsager, at man var nødt til at lade togene holde stille.

- Vi har et digitalt værktøj, som er sikkerhedsbærende og er vigtigt for den måde, vi kører togene på. Der er et it-problem i det værktøj.

- Det betyder, at vi af sikkerhedsmæssige årsager er nødsaget til at holde stille med togene, sagde Tony Bispeskov.

Det er i et eksternt it-system, at it-fejlen ligger. DSB kan ikke umiddelbart pege på årsagen til fejlen.

- Vi har ikke nogen indikation, andet end at der er tale om en it-fejl på det, sagde Tony Bispeskov tidligere lørdag.

Selv om togdriften blev stoppet, forsøgte DSB at få passagerer til nærmeste station.

- Det har været sådan, at vi har forsøgt at køre til nærmeste station med togene, sådan så man kunne holde ind ved perronerne i de tilfælde det er muligt, sagde Tony Bispeskov lørdag formiddag.

DSB indsatte ikke togbusser, da det ifølge DSB ikke var muligt at dække det store behov.

Arriva og Movias lokaltog i henholdsvis Jylland og på Sjælland kører ifølge DSB.

/ritzau/