Tog med 250 passagerer holder stille efter påkørsel ved Tinglev

En person er død, efter at der mandag aften har været en personpåkørsel på Tinglev Station.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet holder der et tog med cirka 250 passagerer på stationen. Når det er muligt for DSB at genoptage driften, vil toget køre videre, lyder det.

Hvornår det kan lade sig gøre, er ukendt.

Vidner og andre på stedet, som har behov for krisehjælp, opfordres til at kontakte egen læge eller vagtlæge, skriver politiet i meddelelsen.

Der er også mulighed for, at de berørte borgere kan kontakte Offerrådgivningen.

Politiet har en formodning om identiteten på den afdøde, men vedkommende er ikke endeligt identificeret.

DSB skriver på sin hjemmeside, at togene holder stille mellem Vojens og Padborg, og Vojens og Sønderborg grundet påkørsel.

En afgang fra Sønderborg mod Vojens og Fredericia, en afgang fra Vojens mod Sønderborg, en afgang fra Rødekro mod Flensborg, og en afgang fra Padborg mod Fredericia erstattes af togbusser, fremgår det.

Bliver man mere end 30 minutter forsinket, træder DSB's rejsetidsgaranti i kraft. Den kan man søge om på DSB's hjemmeside.

Påkørslen blev anmeldt til politiet klokken 17.12.

Hændelsesforløbet bliver indledningsvist efterforsket af Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane, fremgår det af politiets pressemeddelelse.

/ritzau/