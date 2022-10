Tog på Sjælland holder stille efter it-fejl lørdag

Det er kun på Sjælland, at S-tog samt fjern- og regionaltog holder stille efter it-fejl, oplyser DSB.

Lørdag formiddag holder tog stille på Sjælland.

Det skyldes en it-fejl i det digitale værktøj, som lokoførere bruger til at fremføre tog. Det oplyser DSB.

Det blev i første omgang oplyst, at tog i hele landet var ramt, men det er kun på Sjælland, at fjern- og regionaltog samt S-togene holder stille. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov.

Togene forventes at køre igen inden for kort tid, lyder meldingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Når togene begynder at køre igen, kan det dog tage adskillige timer, før der igen er normal drift.

Tony Bispeskov råder passagerer til at orientere sig i Rejseplanen.

Informationschefen fortæller, at det er af sikkerhedsmæssige årsager, at man er nødt til at lade togene holde stille.

- Vi har et digitalt værktøj, som er sikkerhedsbærende og er vigtigt for den måde, vi kører togene på. Der er et it-problem i det værktøj.

- Det betyder, at vi af sikkerhedsmæssige årsager er nødsaget til at holde stille med togene, siger Tony Bispeskov.

Det er i et eksternt it-system, at it-fejlen ligger. DSB kan ikke umiddelbart pege på årsagen til fejlen.

- Vi har ikke nogen indikation, andet end at der er tale om en it-fejl på det, siger Tony Bispeskov.

Selv om togene har holdt stille, har DSB forsøgt at få passagerer til nærmeste station.

- Det har været sådan, at vi har forsøgt at køre til nærmeste station med togene, sådan så man kunne holde ind ved perronerne i de tilfælde det er muligt, siger Tony Bispeskov.

/ritzau/