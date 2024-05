Togdrift til og fra Køge er normal igen efter skibsbrand

Onsdag morgen kan man igen tage toget til og fra Køge som normalt, efter at driften af intercitytog og regionaltog er blevet normaliseret i kølvandet på en skibsbrand ud for den sjællandske by.

Det oplyser DSB ifølge TV 2.

DSB oplyser desuden, at S-togene vil begynde at køre normalt igen i løbet af onsdag morgen.

Tirsdag opstod der brand i et skib, der ligger i havnen i Køge ud for Nordhavnsvej. Skibet er lastet med metal- og plastikaffald.

Artiklen fortsætter under annoncen

På grund af politiets arbejde i forbindelse med branden kørte der en periode i løbet af tirsdag eftermiddag og aften ikke tog hverken til eller fra Køge Station og Køge Nord Station.

Som følge af branden drev sundhedsskadelig røg ind over Køge by.

Derfor skulle folk i området holde sig indendørs og lukke vinduer og døre, lød det fra politiet i en beredskabsmeddelelse. Der blev også udsendt sirenevarsel.

Onsdag morgen meddeler Midt- og Vestsjællands Politi til TV 2, at branden i skibet er slukket, og at borgere kan færdes frit.

/ritzau/