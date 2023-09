Togrejser bliver op mod 13 procent dyrere næste år

Fra og med nytår bliver det igen dyrere at køre i tog i Danmark.

Det fortæller DSB, efter at man i samarbejde med blandt andet de regionale trafikselskaber, Arriva og Din Offentlige Transport har fastsat taksterne for togrejser i 2024.

Takststigningerne varierer fra område til område og afhængigt af, hvilken billettype der er tale om. Men prisstigningerne ligger typisk omkring 10 procent, og de er oftest højere øst for Storebælt end på Jylland og Fyn.

Således stiger gennemsnitsprisen på enkeltrejser med Rejsekort mellem 8,75 og 12,8 procent.

Pendlerkort stiger gennemsnitligt med 5,0 procent vest for Storebælt, mens rejsende øst for Storebælt typisk må betale 11,2 procent mere.

Enkeltbilletter stiger med 9,5 procent, men her skiller rejser øst for Storebælt sig dog ud ved blot at stige med 0,9 procent i snit.

Det vil fortsæt være muligt at hente en klækkelig rabat på rejser over Storebælt i form af de såkaldte Orange billetter, fortæller Charlotte Kjærulff, der er kundechef i DSB.

- Hvis man kan rejse uden for myldretiden, er der fortsat rigtigt gode muligheder for at få et godt tilbud, siger hun.

Orange billetter til strækningen mellem København og Aarhus kan fås fra 119 kroner. Det er godt en fjerdedel af normalprisen for en enkeltbillet på 469 kroner.

Det er Trafikstyrelsen, der hvert år beslutter, hvor meget priserne på offentlig transport højst må stige.

Det sker på baggrund af, hvordan trafikselskabernes omkostninger udvikler sig, og det seneste år har været præget af høj inflation og høje energipriser.

DSB har dog valgt ikke at udnytte loftet fuldt ud på rejser tværs over landet, hvor rejserne blot stiger 7,7 procent, selv om takststigningsloftet for 2024 hedder 10,3 procent.

Prisstigningerne træder i kraft 21. januar næste år.

