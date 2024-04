Toldere fandt dobbelt så meget narko i 2023 som året før

Toldere fandt og beslaglagde sidste år 2,9 tons narkotika ved grænsen til Danmark.

Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er næsten en fordobling sammenlignet med året forinden, hvor tolderne fandt 1,5 ton narkotika.

- Vi ser generelt mere narkotika på grænsen. Det gælder i særdeleshed hash, som vi i stigende grad finder i pakker på post- og kurerterminaler rundt om i landet, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Jeppe Kjærgaard, i pressemeddelelsen.

Af de beslaglagte 2,9 tons udgjorde hash størstedelen. Her fandt tolderne 1,9 ton, hvilket er mere end tre gange mere som året før, hvor der blev beslaglagt 550 kilo.

Derudover har styrelsen blandt andet tilbageholdt 54 kilo kokain, 47 kilo amfetamin og 960.000 nye psykoaktive piller som for eksempel opioider og benzodiazepiner.

Jeppe Kjærgaard fortæller, at smuglerne er enormt kreative i forsøget på at få dem ind over grænsen.

Blandt andet fandt toldere i januar 740.000 psykoaktive piller i en rustvogn, mens der i februar blev fundet 300 kilo hash i en autotransporter ved den dansk-tyske grænse.

I december blev en mand taget med en halvt kilo kokain i kroppen i Københavns Lufthavn.

- Vi arbejder konstant på at blive endnu bedre til at opsnappe den her type narkotika på baggrund af efterretninger, data og konkrete stikprøver, siger Jeppe Kjærgaard.

/ritzau/