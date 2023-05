Toldere finder over 700.000 piller gemt i rustvogn

En 51-årig mand er blevet idømt fire års fængsel, efter at han i januar blev taget i at forsøge at smugle 740.000 piller i en rustvogn.

Det skriver Toldstyrelsen i en pressemeddelelse.

Manden blev også idømt et indrejseforbud for bestandig.

Ifølge Toldstyrelsen blev manden stoppet i en kontrol ved havnen i Gedser. Han fortalte tolderne, at han var vej til Sverige for at hente en afdød person, og at kisten i bilen var tom.

En skanning viste indhold, som vakte toldernes mistanke, siger kontroldirektør i Toldstyrelsen, Michael Lund, i pressemeddelelsen.

- Herefter blev rampen, der holdt kisten, rullet tilbage, og under rampen kunne tolderne konstatere, at der lå indtil flere bundter pakker med piller. Herefter blev politiet tilkaldt, siger han.

Toldstyrelsen kunne konstatere, at der var gemt knap 740.000 piller af typen Alprazolam i bilen.

Der var også mindre mængder af Diazepam og Clonazepam, som begge er lægemidler.

Det fremgår ikke af Toldstyrelsens pressemeddelelse, om manden har modtaget sin dom eller har anket den.

Dommen faldt 25. april 2023 ved Retten i Nykøbing.

/ritzau/