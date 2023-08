Toldstyrelsen beslaglægger 15 kilo kokain ved grænsen

Toldstyrelsen og Syd- og Sønderjyllands Politi beslaglagde mandag 15 kilo kokain og 1000 ecstasypiller ved grænsen.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

De euforiserende stoffer blev fundet i et køretøj, der blev ført af en 32-årig polsk statsborger.

Manden er blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg tirsdag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Af hensyn til efterforskningen har politiet ikke yderligere kommentarer til sagen, lyder det.

Sidste år beslaglagde politiet lidt over 350 kilo kokain i alt. I 2021 lød mængden på knap 400 kilo.

Det viser tal fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

For ecstasypiller gælder det, at politiet sidste år fik fat i over 28.000. Det er en voldsom stigning fra året før, hvor mængden kun var lidt over 6000.

/ritzau/