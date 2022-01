Tomme fly tvinges på vingerne for at bevare adgang til flyruter

Danmark vil sammen med en række andre EU-lande forsøge at få sat en bremse for at tusindvis af tomme fly går på vingerne alene for at bevare deres start- og landingstilladelser i lufthavnene.

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa forventer således at måtte flyve 18.000 halv eller heltomme ture over vinteren. Det skrev nyhedsmagasinet Ingeniøren fredag.

Det er selvsagt hverken godt for klimaet eller luftfartsselskabernes økonomi, og den problematik er nu i høring i EU-Kommissionen. Her vil Danmark sammen med en række andre medlemsstater vil forsøge at komme problemet til livs.

Det skriver Transportministeriet i en mail.

For de mange passagerløse flyveture er bestemt ikke i flyselskabernes interesse.

Grunden til at man alligevel vælger at flyve, skyldes den såkaldte 80/20-regel.

Hvis selskaberne ønsker at bevare retten til deres start- og landingsslots i lufthavnene, skal de benytte 80 procent af dem i løbet af fem uger. Ellers mister selskaberne retten året efter.

Det skyldes, at mange lufthavne har begrænset kapacitet, hvorfor alle start- og landingstilladelser skal udnyttes. Derved vil man undgå hamstring af tilladelserne.

I 2020 ophævede EU-Kommissionen reglen i forbindelse med coronapandemien, men med en plan for indfasning igen.

Aktuelt skal flyselskaberne benytte halvdelen af deres tilladelser. Det tal skal efter planen hæves til 64 procent mod slutningen af marts.

Danmark har sammen med andre medlemsstater argumenteret for en lavere sats. Det vil Danmark fortsat kæmpe for under høringen, lyder det fra Transportministeriet.

Hos det skandinaviske luftfartsselskab SAS håber man, at EU-Kommissionen vil vende tilbage til 2020-modellen.

Pressechef Alexandra Lindgren meddeler, at SAS endnu ikke har oplevet tomme flyvninger. Men selskabet tager kraftigt afstand til reglen. som kan ramme SAS på sigt.

- Vi og mange andre flyselskaber har bedt EU og alle nationale myndigheder i de respektive lande om at se på det her, for det kommer til at blive et problem for os alle og skaber om ikke andet usikkerhed, siger hun.

Ifølge en rapport fra tænketanken Concito udledte flytrafikken per 2019 over 800 millioner tons CO2 om året. Det svarer til omkring 2,2 procent af den globale udledning eller hele Tysklands samlede energiforbrug.

/ritzau/