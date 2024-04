Toms Gruppen udfordret af stigende kakaopriser

De stigende kakaopriser gør ikke kun ondt på chokoladeelskere, men også på chokoladeproducenter.

Blandt andet Toms Gruppen, der med hovedsæde i Ballerup sælger slik og chokolade til hele verden.

Selskabets årsregnskab, der er offentliggjort onsdag, viser dog, at man sidste år opnåede et driftsresultat før særlige poster på 98 millioner kroner.

Det er marginalt mindre, end man realiserede i 2022. Til gengæld endte resultatet efter skat på 54 millioner kroner, svarende til en tilbagegang på knap 18 millioner kroner.

Omsætningen voksede med tre procent til 1,66 milliarder kroner.

Lars Henrik Vejrup Hansen, der er finansdirektør, fremhæver ud over kakaopriserne også svækkede valutaer på flere af selskabets største eksportmarkeder som en faktor, der påvirker regnskabstallene negativt.

Han forventer desuden, at forbrugerne fortsat vil være henholdende, som da inflationen fik butikspriserne til at ryge i vejret.

- Vi vil naturligvis fortsætte med at arbejde med tiltag, der kan sikre vores konkurrenceevne og relevans på vores markeder, både på kort og lang sigt i denne udfordrende situation, siger han i en kommentar til regnskabet.

Kakaoprisen er steget kraftigt det seneste år. Et ton af det brune guld kostede i april sidste år 3000 dollar, men ved årsskiftet var prisen oppe i 4000 dollar.

Siden da har en fejlslagen hæst imidlertid betydet, at priserne er banket opad, og i denne uge nåede den for første gang op over 10.000 dollar for et ton.

Toms Gruppen har 100-års-jubilæum i år, samtidig med at Anthon Berg - som Toms opkøbte i 1954 - har 140 års jubilæum.

Foruden marcipanbrød producerer Toms Gruppen danske slikklassikere som Guld Barre, Guldkarameller, Skildpadder og Ga-Jol.

Selskabet eksporterer til en række lande, hvoraf Sverige og Tyskland er blandt de største eksportmarkeder. Selskabet har også en underafdeling i Polen.

