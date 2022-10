Topatlet benægter voldtægt: Tog grensaks med på bordel

Mens hans gravide kæreste og deres lille søn lå og sov i parcelhuset i Helsinge, valgte en i dag 30-årig tidligere topatlet en tidlig morgen i januar at starte bilen og køre ud for at besøge en prostitueret kvinde i et sommerhusområde nogle kilometer væk.

Torsdag sidder han på anklagebænken i Retten i Helsingør, hvor han er tiltalt for voldtægt af særlig farlig karakter, grov vold, trusler og røveri.

Manden, som har en karriere på trampolinlandsholdet bag sig, havde indtaget trekvart flaske whisky, da han tog afsted. Den havde han drukket i nattens løb, mens han via nettet havde spillet computer med en kammerat.

- Det var meget uansvarligt af mig, lyder svaret prompte fra den lavstammede trampolinspringer, da senioranklager Bente Schnack ved torsdagens retsmøde bemærker, at han må have været beruset, da han kørte afsted.

Spritkørsel er imidlertid ikke en del af anklageskriftet mod ham. Og en lovovertrædelse af den karakter blegner da også i sammenligning med de anklager, som er rejst mod manden.

Ifølge anklageskriftet skal trampolinspringeren have slået og sparket kvinden i ansigtet og på kroppen. Han er også tiltalt for at holde en grensaks mod hendes hals og for at sætte plastikstrips om hendes håndled.

Derudover er han anklaget for at have taget kvælertag på hende, så hun besvimede og kom i livsfare. I begyndelsen anså politiet sagen som et muligt drabsforsøg.

Trampolinspringeren, der i de enere år har virket som fysioterapeut, fortæller, at han i en længere periode havde haft det psykisk skidt, og at han den aften var ked af ikke at have fejret nytår, og hans computerven havde haft en god nytårsaften.

I løbet af natten besluttede trampolinspringeren sig for, at han ville have sex. Og det skulle ikke være med kæresten, som lå og sov, og i øvrigt var sur, fordi han sad og drak.

- Jeg ville til prostitueret – det havde jeg været to gange før. Jeg vidste hvor jeg kunne gå hen på nettet. Jeg skrev til en håndfuld.

Kun den 61-årige svarede ham. Hun sagde, at hun åbnede klokken 08. Men trampolinspringeren insisterede og tilbød 5000 kroner for at få sex med det samme. Kvinden indvilgede, og trampolinspringeren var ude hos hende omkring klokken 05.40.

Med sig tog han en savtakket grensaks fra haveskuret og nogle sorte plastikstrips.

Han fortæller, at han ville "spice det lidt op", og grensaksen ville han bruge til "at intimidere med", som han formulerer det i retten. Formålet med at intimidere var ifølge ham selv, at han ikke ville betale de 5000 kroner som aftalt.

Trampolinspringeren fortæller, at volden først opstod efter det seksuelle, da der opstod en form for slagsmål på grund af strid om betalingen. Det endte med, at han i stedet for at betale 5000 kroner frarøvede kvinden 30.000 kroner.

Pengene tog han med hjem og lagde i en pengekasse i det værelse, som han brugte til fysioterapibehandling.

Han gik i seng, men klokken 10.41 dukkede politiet op og anholdt ham. På grund af at han havde haft telefonkontakt med kvinden, havde politiet hurtigt kunnet opspore ham.

Kvinden afgiver forklaring senere torsdag. Det kommer til at foregå for lukkede døre. Der ventes dom i sagen fredag eftermiddag.

