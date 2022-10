Topatlet kørte tilbage til prostitueret efter vold

Efter at have efterladt en 61-årig kvinde forslået og formentlig i frygt for sit liv vendte en i dag 30-årig mand bilen rundt og kørte tilbage til gerningsstedet, hvor han havde begået vold mod kvinden.

Fra han forlod gerningsstedet - et bordel i et sommerhusområde i Gribskov Kommune - til han nåede et par kilometer væk, var det gået op for ham, at der formentlig ville være spor efter ham på kvindens telefon.

Det fortæller manden, der er tidligere landsholdsatlet i trampolinspring, torsdag i Retten i Helsingør. Her er han tiltalt for særlig farlig voldtægt, grov vold, trusler og røveri.

Han erkender vold, trusler og røveri, men siger, at det seksuelle foregik som et almindeligt prostitutionsforhold. Først da der opstod strid om betalingen, blev han voldelig.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hvorvidt der var tale om voldtægt eller ej ændrer dog ikke på, at den 61-årige thailandske kvinde var stærkt medtaget, da trampolinspringeren forlod hende. Hendes version af begivenhederne forbliver dog indtil videre hemmelige, da retten har bestemt, at hun skal afhøres for lukkede døre.

Det er derfor også uklart, hvorvidt kvinden opdagede, at gerningsmanden vendte tilbage til hendes hus, som han nogle minutter inden havde forladt, eller om hun på det tidspunkt var nået over til sin nabo, som hun fik til at ringe 112.

Trampolinspringeren fortæller torsdag fra vidneskranken i retten, at han ikke så kvinden, da han kom tilbage til huset. Han fortæller, at han gik ind og tog to telefoner. Dem tog han med sig og kastede væk i nærheden af en skole. De er aldrig siden blevet fundet.

Anklagemyndigheden vil gå efter en fængselsstraf på mindst fire år - måske højere end det. Der ventes dom i sagen fredag.

/ritzau/