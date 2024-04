Topchef i Aarstiderne stopper efter 22 år

Annette Hartvig Bohé stopper som administrerende direktør i Aarstiderne efter 22 år.

Det skriver Aarstiderne i en pressemeddelelse.

Det bliver Heidi Boye, som de seneste fem år har været landedirektør i Too Good To Go, der overtager posten. Det sker 1. maj.

- Det er en epoke, der slutter, når Annette stopper. Hun har haft uvurderlig betydning for Aarstiderne gennem mere end to årtier og har været med til at skabe det solide fundament, vi arbejder videre fra i dag, siger Mette Maix, forperson for Aarstidernes bestyrelse i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Aarstiderne sælger måltidskasser og frugt- og grøntkasser.

I 2023 omsatte selskabet for godt 574 millioner kroner, hvilket var et fald på 91 millioner kroner sammenlignet med året før.

Til gengæld blev røde tal omdannet til sorte på bundlinjen, hvor der i 2023 stod 9,4 millioner kroner. I 2022 havde virksomheden et underskud på næsten 35 millioner kroner.

/ritzau/