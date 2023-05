Topchefen i DSB skal være ny formand for Naviair

DSB's topchef, Flemming Jensen, skal være ny bestyrelsesformand i Naviair.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Flemming Jensen fortsætter som administrerende direktør i DSB.

Han har tidligere været pilot og koncerndriftsdirektør i SAS. Derfor mener, transportminister Thomas Danielsen, at han har de rette kompetencer til jobbet.

- Han kender luftfartsbranchen, og så har han mange års erfaring med drift. Han har været med til løfte DSB's image og har skabt en velfungerende organisation, hvor der er stabilitet og tillid, siger transportministeren i pressemeddelelsen.

Lufttrafiktjenesten Naviair styrer trafikken i det danske luftrum. Selskabet er ejet af staten.

Den snart forhenværende bestyrelsesformand i Naviair, Anne Birgitte Lundholt, stopper i selskabets bestyrelse ved selskabets generalforsamling i juni.

Hun har siddet på posten i mere end 12 år.

Sammen med den øvrige bestyrelse skal Flemming Jensen ansætte en ny administrerende direktør.

Den tidligere administrerende direktør, Claus Baunkjær, stoppede på posten ved udgangen af marts efter blot otte måneder på posten.

Der er i øjeblikket mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, og det har ført til en konflikt mellem Naviair og flyveledernes fagforbund, Datca.

Naviair vil gerne have flyvelederne til at tage flere ekstravagter, hvorimod flyvelederne mener, at ekstravagterne har taget et for stort omfang.

Manglen på flyveledere har medført både forsinkelser og aflysninger af fly i Københavns Lufthavn de seneste måneder.

I april var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinkede mere end et kvarter.

