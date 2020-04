Topforsker i virus- og vaccine: Mette Frederiksen kommer ikke til at fortryde udvidet åbning af samfundet

Der skrues lidt op for fase et af genåbningen af Danmark. Det afslørede statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet tirsdag. Professor Søren Riis Paludan billiger strategien, for regeringen har gået med livrem og seler

Professor ved institut for biomedicin ved Aarhus Universitet, Søren Riis Paludan, var tirsdag omkring klokken 17.00 en glad mand. Det var han, fordi statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i spejlsalen en time inden havde bekendtgjort, at Danmark kan åbne samfundet mere end forventet.

”Det var måske lidt for lidt at sende nulte til femte klasse tilbage i skolerne,” siger han med henvisning til, at de klassetrin vender tilbage til deres skolegang i morgen onsdag.

”Da jeg så de grafer over smittede og indlagte, som seruminstituttet kom med op til påske, tænkte jeg, at regeringen valgte rem-og-seler-versionen af en åbning. Altså den mest forsigtige overhovedet,” siger han og tilføjer.

”Og nu, hvor tallene for indlagte er blevet ved med at falde, er det en fornuftig beslutning, og der er en ubrugt kapacitet på sygehusene, som selvfølgelig skal kunne bruges til andet. Mette Frederiksen kommer ikke til at fortryde, at vi åbner lidt mere op,” siger Søren Riis Paludan.

På pressemødet klokken 16.00 tirsdag, som var Mette Frederiksens tiende efter coronavirus brød ud i Danmark, kommenterede hun selv på, at hun i de ni foregående havde været mere alvorsfuld, og at hun, selv om hvert dødsfad er et for meget, nu tillod sig at være mere optimistisk end tidligere.

Derefter takkede hun befolkningen for at have fulgt regeringens forskrifter med hensyn til at holde afstand, tage hensyn og blive hjemme, med ordene: ”Det er godt gået Danmark”.

Endvidere sagde hun, at den kontrakt, vi danskere er lykkes med at indgå med hinanden, ikke alene ser ud til at have nyttet: ”Den ser også ud til at have virket.”

Det, der har virket, er, at det over al forventning er lykkedes at flade den meget omtalte smittekurve ud, så sundhedsvæsnet kan følge med.

Det betyder ifølge statsministeren, at genåbningen af Danmark kan begynde end smule større end forventet.

Mette Frederiksen kaldte yderligere udviklingen i antallet af smittede for overraskende.​

Også professor Søren Riis Paludan hæfter sig ved, at danskerne har været meget lydhøre og i stor stil har gjort, hvad myndighederne har bedt om.

”Statsministeren har brugt en del tid på at gøre os bange, og nu er vi så blevet fanget lidt i, at vi er blevet for bange. Derfor måtte Mette Frederiksen på pressemødet understrege, at selv om vi stadig skal passe på, så kommer ræven altså ikke helt så meget længere,” siger Søren Riis Paludan, der især synes, det er godt, at sundhedsvæsnet igen kan tage flere andre patienter ind. Ligesom han støtter den lidt hurtigere åbning af dele af arbejdsmarkedet.

”Vi har jo ikke en inddæmningsstrategi men en afbødningsstrategi, og det betyder, at vi skal igennem virus. Det skal bare foregå så alle, ikke mindst sundhedssystemet, kan følge med.”

Straks efter pressemødet gik regeringen til videoforhandlinger med folketingets partier om, hvordan en genåbning kan skrues sammen ­på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.