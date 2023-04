Torben Möger Pedersen stopper som direktør i PensionDanmark

Torben Möger Pedersen stopper 1. oktober som administrerende direktør i Danmarks største arbejdsmarkedspensionsselskab, PensionDanmark.

Det skriver pensionsselskabet i en pressemeddelelse.

- Efter at have været med til at stifte PensionDanmark, været den første medarbejder og været administrerende direktør i mere end 30 år har vi besluttet at give stafetten videre.

- Det har været en stor ære og fornøjelse at have fået lov til sammen med vores dygtige medarbejdere at udvikle PensionDanmark til en vigtig leverandør af bæredygtige velfærdsløsninger til danske lønmodtagere.

- Efter 1. oktober vil jeg bruge min tid på bestyrelsesarbejde, rådgivningsopgaver, min familie og andre private interesser, siger Torben Möger Pedersen i pressemeddelelsen.

PensionDanmark er stiftet og ejet af en række fagforbund og arbejdsgiverforeninger. En af dem er Dansk Industri, der har Lars Sandahl Sørensen som administrerende direktør. Han er desuden bestyrelsesformand i PensionDanmark.

Fra ham lyder det, at Torben Möger Pedersen i tre årtier har gjort en "utrættelig og afgørende indsats for PensionDanmark".

- Vi har regelmæssigt drøftet den langsigtede strategi for selskabet, og henset til Torbens ønske om en bestyrelseskarriere er vi enige om, at timingen nu er den rette til, at en ny direktør tager over, siger han.

Pensionsselskabet har mere end 815.000 medlemmer, hvoraf størstedelen er faglærte og ufaglærte. Der indbetales i omegnen af 15 milliarder årligt, og PensionDanmarks samlede formue er på cirka 310 milliarder kroner.

Ifølge næstformand Henning Overgaard, som er formand for 3F, har Torben Möger Pedersen udviklet PensionDanmark "fra en ny og basal pensionskasse til en vidtfavnende velfærdsvirksomhed".

Bestyrelsen har igangsat rekrutteringen af en ny administrerende direktør, som ventes på plads inden sommerferien.

/ritzau/