Total tavshed om Rusland i Ecco-regnskab i fremgang

Eccos årsregnskab for 2022 er godt nyt for den danske skoproducent.

Ecco Sko har næsten fordoblet resultatet før skat i 2022 i forhold til året før.

Det viser det regnskab, Ecco har offentliggjort fredag, skriver Finans.

I regnskabet fremgår det, at resultatet før skat for 2022 var 88 millioner euro, hvor det året før lå på knap 43 millioner euro.

Artiklen fortsætter under annoncen

88 millioner euro svarer til 657 millioner danske kroner ifølge dagens kurs, skriver Finans.

- I 2022 opnåede Ecco en stærk vækst på tværs af alle salgskanaler, lyder det i ledelsesberetningen fra Ecco-toppen.

- E-handelssalget voksede betydeligt, og detailsalget næsten fordoblede væksten, står der i ledelsesberetningen.

Ecco-ledelsen skriver, at udviklingen blandt andet skyldes flere besøgende i butikkerne.

Ecco har siden Ruslands invasion af Ukraine været i modvind.

Mens flere danske virksomheder har trukket sig ud af Rusland, har Ecco-koncernen bibeholdt sine cirka 200 butikker i Rusland.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har medført kritik fra flere sider. Der har været demonstrationer foran en af Eccos butikker i København. Der er blevet kastet med rød maling på butiksfronten i København, og flere af skokoncernens samarbejdspartnere har stoppet salget af Ecco-sko.

Tidligere har det lydt fra koncernens administrerende direktør Panos Mytaros, at det var af hensyn til Eccos medarbejdere, man ikke trak sig 100 procent ud af Rusland.

Rusland er ikke nævnt i skokoncernens årsregnskab for 2022. Men i forbindelse med forventningerne til 2023 italesætter koncernen, at usikkerheden i verden er steget.

Finans skriver, at meldingen i 2022-regnskabet trods det er, at både omsætning og afkast ventes at stige "moderat."

/ritzau/