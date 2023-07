Træningsfly fra Forsvaret må igen flyve efter ulykke

Forsvarets T-17-fly må igen flyve efter et forbud, der blev indført som følge af en ulykke 29. juni. Her havarerede et træningsfly af den type i øst for Vinderup ved Holstebro.

En instruktør og flyveelev kom til skade i havariet. De to er fortsat indlagt og i behandling.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

- På baggrund af indledende undersøgelser har Flyvevåbnet valgt at ophæve flyveforbuddet, da der ikke er noget, der tyder på, at der er en teknisk fejl på flyene, lyder det.

Et flyveforbud er normal procedure, indtil det er undersøgt, om der er tale om en generel fejl.

- Havarikommissionen, der består af tekniske eksperter på blandt andet det tekniske, operative og medicinske område, er dog stadig i gang med at undersøge hændelsesforløbet, skriver Forsvaret.

Så længe det arbejde står på, har Forsvaret ikke yderligere kommentarer.

/ritzau/