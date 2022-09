Politiet advarer vrede kunder mod at fremsætte trusler mod to personer, der er sigtet for databedrageri.

Træpillefirma sigtet for bedrageri: Politi advarer mod at true

To personer, der står bag virksomheden Pinderup Træpiller, er blevet sigtet for databedrageri. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Samtidig advarer politiet om, at det kan være strafbart at true personerne bag virksomheden.

At de to personer er sigtet for databedrageri vil sige, at det mistænkes, at de over internettet udbød produkter til salg, selv om de ikke havde en intention om at levere produktet.

Politikommissær Jan Brun Sørensen fra Nordjyllands Politi vil ikke indkredse, hvilket beløb det mistænkes, at der er blevet svindlet for.

- Jeg kan kun i relation til sagen sige, at der fortsat pågår en efterforskning, som har til formål at fastlægge, om der er grundlag for at opretholde sigtelserne for databedrageri, siger han i pressemeddelelsen.

Det var et sammensurium af flere ting, der ledte politiet på sporet af virksomheden. For det første et tip og for det andet mediedækning af sagen.

I sidste uge beskrev blandt andet mediet Nordjyske, at manden bag firmaet havde skabt stor interesse for produktet - allerede inden han kunne fremvise en eneste træpille.

Mens energikrisen buldrer, ville manden satse stort og på kort tid etablere en fabrik til at producere og sælge træpiller. Og det blot til halvdelen af, hvad stort set alle andre tager for samme vare.

900 kunder havde lagt ordrer i hans butik for samlet over fire millioner kroner, skrev Nordjyske, som samtidig berettede, at manden tidligere er dømt for bedrageri.

Kunder hos Pinderup Træpiller er tilsyneladende blevet meget vrede og har følt sig snydt. Flere har krævet deres penge retur, og nogle har tilsyneladende fremsat trusler mod personkredsen bag firmaet.

- Dette er selvsagt slet ikke muligt, da vi har beslaglagt pengene i forbindelse med vores efterforskningsarbejde, siger politikommissæren i pressemeddelelsen.

Han advarer samtidig om, at det kan være strafbart at true andre.

- Trusler er helt uacceptable, og de sager kommer vi også til at forfølge, siger Jan Brun Sørensen.

Firmaets hjemmeside er ikke længere tilgængelig, men det fremgik tidligere, at Pinderup Træpiller solgte paller med træpiller af god kvalitet.

At de var lavet af rene spåner og flis, ikke var tilsat bindemiddel og havde et minimum af smuld. En bigbag på et ton træpiller var sat til salg for 3400 kroner eksempelvis.

/ritzau/