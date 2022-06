Træthedstegn på boligmarkedet: Huspriser taber pusten

For første gang i to år falder huspriserne, hvis man korrigerer for sæsonudsving, ifølge boligøkonom.

Priserne på huse i Danmark stod i maj i stampe på et tidspunkt, hvor de normalt stiger. Tager man højde for det vanlige sæsonudsving på boligmarkedet, har der derfor i maj været tale om et prisfald.

Det viser en analyse fra chefanalytiker og boligøkonom Mira Lie Nielsen på baggrund af tal fra Boligsiden, som er kommet torsdag morgen.

Tallene er måske den første indikation på, at priserne på boligmarkedet er berørt af markante rentestigninger på boliglån og prisstigninger i samfundet.

- De seneste måneder er der sket rigtig meget. Her tænker jeg på rentestigninger, højere inflation og generel højere økonomisk utryghed blandt danskerne.

- Så derfor er det jo interessant, hvordan boligmarkedet reagerer på de her ændrede forudsætninger.

I rå tal er priserne på huse steget med 0,1 fra april til maj. Samtidig er priserne på ejerlejligheder steget med en procent.

Selv om det lyder som en fortsat fremgang, skal man holde sig for øje, at under normale omstændigheder, så stiger priserne fra april til maj.

Hvis man fraregner en "normal" prisstigning fra april til maj, er der faktisk tale om et fald på 0,5 procent ifølge Mira Lie Nielsen.

Det er to år siden, at priserne på huse er faldet, når man har taget højde for sæsonudsving.

- Det er et tegn på, at det er blevet dyrere for køberne, når de kommer ned i banken og skal låne til at købe drømmehuset. Nogle vælger at gå en prisklasse ned, andre trækker sig fra markedet.

Mens huspriserne er faldet, holder priserne på ejerlejligheder stand. Når man korrigerer for sæsonudsving, er priserne steget med 0,6 procent fra april til maj.

- Vi kommer fra en situation, hvor der har været historisk få lejligheder til salg især i København.

Det er ifølge Mira Lie Nielsen dog Nykredits forventning, at det er en stakket frist. Der er nemlig en række ting, der bør trække i den anden retning.

Dels kommer der en ny boligbeskatning i 2024, som særligt ventes at påvirke ejerlejlighederne negativt.

Dels er det beboere af særligt de dyreste lejligheder, som bruger den største andel af deres indkomst på boligudgifter. Dermed burde de være dårligst stillet, når priserne og renterne stiger.

Ifølge Sydbanks cheføkonom, Søren Kristensen, er der "lagt op til et neglebidende efterår på det danske boligmarked", selv om han ikke forventer store prisfald.

- Man kan dog ikke udelukke mere markante og dybe prisfald, skriver han i en analyse af tallene.

- I så fald er det med en ekstra dårlig timing, for det kan forlænge og forværre den modvind, som inflation og højere renter i forvejen kaster i hovedet på forbrugere og virksomheder.

/ritzau/