Trafikanter bør søge uden om Børsen og Slotsholmen onsdag

Afspærringerne omkring Slotsholmen og Knippelsbro opretholdes også onsdag efter branden i Børsen-bygningen i København. Trafikanter opfordres til at søge andre veje.

Det skriver Vejdirektoratet på det sociale medie X, det tidligere Twitter.

- Skal du gennem byen i morgen, så planlæg din rute, og overvej at bruge den offentlige transport, lyder det i opslaget.

Afspærringerne omfatter Vindebrogade fra Stormgade og Frederiksholm Kanal i retning mod Børsen.

Desuden er Christiansborg Slotsplads, Børsgade, Slotsholmsgade og Knippelsbro afspærret.

Hovedstadens Beredskab har oplyst, at 40 containere skal sættes op omkring ydermurene til den udbrændte del af børsen for at stabilisere murværket.

De første containere bliver formentlig sat op tirsdag aften.

Tirsdag morgen fik brandvæsenet et anmeldelse om brand i Børsen i København. Omkring klokken halv ni kollapsede bygningens ikoniske dragespir, der med sine tre kroner symboliserede storriget Danmark, Norge og Sverige.

Bygningen er 400 år gammel, og ligesom Rundetårn og Rosenborg Slot er den bygget af Christian IV.

Bygningen er ejet af Dansk Erhverv. Den administrerende direktør i organisationen, Brian Mikkelsen, har udtalt, at Dansk Erhverv vil genopbygge bygningen "uanset hvad".

/ritzau/