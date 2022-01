Trafikken blev stoppet på Kystbanen efter personpåkørsel

DSB kørte onsdag morgen med togbusser mellem Helsingør og Nivå, efter at en kvinde blev ramt af et tog.

Der kørte onsdag morgen ingen tog mellem Helsingør og Nivå grundet en personpåkørsel.

Det oplyser DSB og Nordsjællands Politi.

Det var en kvinde, som blev ramt af et tog. Hun er afgået ved døden.

- Vi er stadig ved at finde ud af, hvad der er sket, siger politiets vagtchef Henrik Thelin.

Artiklen fortsætter under annoncen

Han fortæller, at kvinden er blevet påkørt ved en mindre jernbaneoverskæring ved Nivå Camping.

Togtrafikken blev standset, mens der blev arbejdet på stedet. Kort før klokken 9 meddelte politiet, at arbejdet var færdigt, og at der kunne genåbnes for togtrafikken.

DSB bestilte togbusser til at køre på strækningen, fremgik det af trafikselskabets hjemmeside. De kører frem til omkring klokken 9.30.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke flere oplysninger om påkørslen. Kvinden er onsdag ved 9-tiden fortsat ikke identificeret.

/ritzau/