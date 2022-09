Travle energiselskaber må ansætte flere og vride systemerne

En række energiselskaber har måttet øge deres bemanding de seneste måneder som følge af høje energiregninger.

Det skyldes de mange henvendelser, som selskaberne får om blandt andet nye betalingsordninger.

Blandt de selskaber, som har øget eller vil øge deres bemanding, er Andel Energi, Norlys, Energi Fyn og Aura.

Andel Energi har i alt 1,2 millioner kunder og har ifølge eget udsagn nok at se til.

- Vi har rigtig travlt, og det har vi haft længe på grund af energimarkedet og priserne, siger direktør for Andel Energi Ole Vestergaard til Ritzau.

- Vi har i den her uge haft omkring 2000 opkald i timen i kundecenteret, og vi er gearet til at tage omkring 4500 kontakter om dagen. Så når vi ser de her tal i øjeblikket, er vi belastet mere, end vi kan håndtere.

Fredag er et politisk flertal nået frem til en aftale om vinterhjælp, og med den følger en ny ordning, som selskaberne skal administrere.

Virksomheder og husholdninger kan således indefryse betalingen for en del af deres energiregninger.

Den ordning bliver der åbnet for 1. november, og det giver en ny opgave til energiselskaberne.

- Systemdelen er den store opgave, og vi skal nu ind og vride vores faktureringssystemer, siger Ole Vestergaard.

- Med 1,2 millioner kunder er det nogle store og tunge systemer, så det er ikke noget, vi lige går ind og piller i hver dag. Men det skal vi med den her ordning.

Vestergaard regner trods travlheden med, at omstillingen kan nås til 1. november.

Selv om systemdelen er en stor udfordring, er der også usikkerheder knyttet til antallet af kundehenvendelser i forbindelse med den nye låneordning.

- Det store spørgsmål er, om det giver flere opkald, end vi får lige nu. Det er næsten svært at forestille sig, siger Ole Vestergaard.

- Det springende punkt er, hvor mange der føler et behov og vil udnytte det. Vi har selv prøvet at kigge lidt på det forventelige antal kunder, og det ligger på mellem 10 og 30 procent af vores kundebase.

