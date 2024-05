Tre anholdt - amfetamin blev indsmuglet via kurerfirma

Midt- og Vestsjællands Politi slog torsdag morgen til på flere adresser nær Holbæk i en sag om omfattende indsmugling af amfetamin.

Det førte til, at tre personer blev anholdt, skriver politiet i en pressemeddelelse.

Der er tale om to kvinder på 42 og 40 år samt en 35-årig mand. Tidligere er to mænd på 33 og 34 år blevet varetægtsfængslet i sagen.

- Der er tale om en sag, som vi har efterforsket siden starten af januar, siger politikommissær Michael Andreasen i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har sigtet de fem personer for indsmugling af i alt 300 kilo amfetamin fra Holland til Danmark. Vi vurderer, at det med anholdelserne er lykkedes os at rive et meget aktivt smuglernetværk, der opererede på Vestsjælland, fra hinanden.

Toldstyrelsen fandt i januar flere kilo amfetamin, som var blevet smuglet ind i landet via et kurerfirma. Det blev sagens udspring. 51 kilo amfetamin er der tale om.

Men politiet mener altså, at det blot er en mindre del af, hvad det påståede smuglernetværk har fået ind i Danmark.

- Vi kommer til at fortsætte efterforskningen i sagen. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, om der vil komme yderligere anholdelser. Det afhænger blandet andet af det materiale, vi har beslaglagt under vores ransagninger i dag, siger Michael Andreasen.

Politiet foretog torsdag ransagninger på fire adresser i Holbæk-området.

/ritzau/