Tre anholdt i voldtægtssager på Sjælland

Anklagemyndigheden ved Midt og Vestsjællands Politi har mandag taget stilling til, hvorvidt tre voldtægtsmistænkte mænd skulle fremstilles i grundlovsforhør.

De tre blev anholdt søndag i efter tre anmeldelser om voldtægt forskellige steder på Sjælland, oplyser kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist.

Den første anholdelse fandt sted søndag. Her blev en 37-årig mand anholdt, efter at en 21-årig kvinde havde anmeldt en voldtægt begået i Holbæk.

Voldtægten blev anmeldt søndag morgen klokken 05.15, og gerningsmanden blev anholdt i løbet af formiddagen søndag.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud på eftermiddagen søndag blev endnu en mand anholdt i en anden voldtægtssag.

En 33-årig kvinde havde anmeldt, at hun fredag aften i Køge var blevet voldtaget, og politiet anholdt i den forbindelse en 29-årig mand.

Anklagemyndigheden har vurderet, at der i de to sager ikke er grundlag for at kræve de to mænd varetægtsfængslet, og de bliver derfor løsladt, oplyser Charlotte Tornquist.

Sigtelserne mod dem opretholdes, mens politiet efterforsker sagerne.

Derudover blev en 23-årig mand anholdt søndag aften i en sag, hvor en 18-årig kvinde havde anmeldt en voldtægt. Voldtægten skulle ifølge kvinden være fundet sted i Ringsted fredag aften.

Hos Midt- og Vestsjællands Politi oplyser Charlotte Tornquist, at anklagemyndigheden vil kræve den anholdte varetægtsfængslet. Han vil derfor i løbet af mandagen blive stillet for en dommer ved Retten i Roskilde.

/ritzau/