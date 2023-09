Tre dømmes i sag om smugling af kokain fra Holland

Retten på Frederiksberg har fredag udvist tre mænd for bestandig i en kokainsag.

Det fortæller Ulrik Sommer, som har været anklager i sagen for Københavns Politi.

53-årige Stephan Kuth er idømt ni års fængsel for smugling, besiddelse og videreoverdragelse af i alt 12 kilo kokain.

Syv af de kilo er 41-årige Yahya El Cheikh og 53-årige Ahmed Dalouh Boulaich også blevet dømt for. Det koster dem hver seks års fængsel.

- Retten har dømt de to efter anklagemyndighedens påstand. De har fået seks års fængsel for den rimelig store rolle, de har haft i det her foretagende, siger Ulrik Sommer.

To af mændene modtog dommen, imens den sidste udbad sig betænkningstid, fortæller anklageren.

Ud over fængselsstraffen og udvisningerne har retten også konfiskeret en bil af mærket Opel fra Stephan Kuth.

Ifølge Ulrik Sommer har bilen været brugt til smuglingen.

I anklageskriftet er det beskrevet, at stofferne blandt andet blev indført gennem Tyskland og Holland.

Det er sket i marts og august sidste år.

Politiet mente, at Stephan Kuth var involveret i smugling af over 40 kilo kokain.

Men Retten på Frederiksberg fandt det kun bevist, at han kunne dømmes for to af tilfældene, som tilsammen er 12 kilo kokain.

Den dømte, som udbad sig betænkningstid, og anklagemyndigheden har to uger til at beslutte, om landsretten også skal se på sagen.

