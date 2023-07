Tre drenge fremstillede og affyrede syrebomber

Det var tre mindreårige drenge, der stod bag, da rester af syrebomber blev fundet på Als i slutningen af juni.

De havde både fremstillet og affyret bomberne.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

- Politiet advarer på det kraftigste mod at eksperimentere med at blande syre med forskellige medikamenter, da det kan være meget farligt, skriver politiet.

En syrebombe er en flaske med en syreblanding, der kan eksplodere.

Politikredsen fik den 30. juni en anmeldelse om, at der var fundet eksploderede syrebomber omkring Kærvej i Sønderborg på Als.

I forbindelse med efterforskningen af sagen fandt politiet frem til tre mindreårige drenge, der er blevet afhørt i sagen i samarbejde med forældre og kommune.

Her har de indrømmet, at de fremstillede og afskød syrebomberne, skriver politiet.

Da drengene er mindreårige og derfor ikke kan stilles strafferetligt til ansvar, er sagen overdraget til de sociale myndigheder.

- Og dermed kommer der ikke et retligt efterspil ud af det, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Politiet betragter sagen som opklaret, og kredsen oplyser, at den vil have et stort fokus på området i samarbejde med kommunens SSP-medarbejdere.

/ritzau/