Tre eksiliranere spionerede for Saudi-Arabien i Danmark

Tre ledende skikkelser i separatistbevægelsen ASMLA er skyldige i at have sat en saudiarabisk efterretningstjeneste i stand til at virke i Danmark og at have fremmet terror.

En dommer læser fredag morgen kendelsen op i Retten i Roskildes ekstra retslokale, der ligger i et industrikvarter i Herfølge.

De tre mænd har fra Danmark indsamlet oplysninger om personer og iranske militære anliggender.

ASMLA repræsenterer et arabisk mindretal i Iran. Det stammer fra regionen Khusistan omkring byen Ahvaz. Organisationen kæmper for selvstændighed og anses af regimet i Iran som terrorister.

De tre mænd har foruden spionage for Saudi-Arabien også støttet en væbnet kamp mod det iranske regime i en grad, så det falder ind under straffelovens terrorrelaterede bestemmelser.

Blandt andet ved at have promoveret angreb, ydet anvisninger telefonisk og deltaget i møder med saudiarabiske embedsmænd.

De tiltalte skal også have fået mindst 30 millioner kroner fra en saudiarabisk efterretningstjeneste til ASMLA og en tilknyttet oprørsbrigade. Pengene skal være indsat på konti i Østrig og De Forenede Arabiske Emirater.

De tre mænd, der er 51, 42 og 40 år, har fra deres asyl i Ringsted arbejdet for selvstændighed for Ahvaz-regionen i Iran.

Striden i regionen er en lille del af det storpolitiske spil og den kolde krig, som stormagterne Iran og Saudi-Arabien i årtier har udkæmpet ved at støtte forskellige regimer og militære grupper i både Mellemøsten og Afrika.

Der er også flere anklagepunkter i sagen, som de tre er frifundet for. Det handler blandt andet om overførsel af penge.

Straffen til de tre mænd udmåles først senere.

/ritzau/